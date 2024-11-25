Плесень в доме улетучится даже при высокой влажности — 3 метода, которые работают

Posted 25 ноября, 12:34
Published 25 ноября, 12:34
Modified 25 ноября, 12:36
Updated 25 ноября, 12:36
Плесень в доме появляется по разным причинам. Например, в ванной комнате она часто образуется из-за неработающей вытяжки или неисправной сантехники.
В помещениях с плохой циркуляцией воздуха избыточная влага скапливается и становится прекрасной питательной средой для размножения грибков. Чаще всего плесень мы находим на чердаках, в подвалах и даже жилых комнатах в старых домах с деревянными перекрытиями и плохой теплоизоляцией.
Кроме того, плесень предпочитает тепло, поэтому в помещениях с температурой от выше 25 градусов градусов риск ее появления значительно увеличивается.
Для человека плесень опасна из-за токсических испарений, которые вырабатывают многие виды грибка и споры. В организм споры проникают через кожу, нос и рот. Грибок может стать причиной многих заболеваний, таких как бронхиальная астма, кожные высыпания, пневмония, синусит, расстройства желудочно-кишечного тракта, носовые кровотечения, головные боли, — предупреждают эксперты Роспотребнадзора.
Сульфат меди прекрасно борется с грибком и, пожалуй, является выбором номер один не только у любителей, но и у строителей-профессионалов. Приготовить средство от плесени очень просто: разведите 30 грамм медного купороса в одном литре теплой воды и добавьте одну столовую ложку столового уксуса.
Поверхности, покрытые плесенью, тщательно очищают от видимых загрязнений, а затем наносят средство широкой кистью, валиком или просто опрыскивают стены из пульверизатора.
Медный купорос токсичен, поэтому при работе обязательно используйте защитные очки, перчатки и респиратор.
Этот способ годится в том случае, если степень поражения плесенью невелика.
Уксус может быть эффективным только при поверхностном поражении плесенью. Если плесень проникла внутрь поверхности, такой как гипсокартон или дерево, уксус не справиться с этой задачей, — отмечают эксперты портала ixbt.com.
Белый уксус используют в неразбавленном виде. Стены опрыскивают или обрабатывают губкой. Идеально, если вы сможете провести обработку в два этапа с интервалом в 7-10 дней.
Смешиваем пищевую соду и перекись водорода в соотношении 2:1. Должна получиться густая паста, которую необходимо густо нанести на пораженные участки. Оставьте ее для воздействия на несколько часов, а затем промойте стены теплой водой и как следует просушите. Обработку также стоит проводить в два этапа.
Перед применением пасты из соды и перекиси водорода убедитесь, что она не повредит покрытие — перекись обладает отбеливающими свойствами и, например, может обесцветить рисунок на обоях.
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