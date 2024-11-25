Плесень в доме улетучится даже при высокой влажности — 3 метода, которые работают

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Почему появляется плесень в доме Метод 1: медный купорос с уксусом Метод 2: белый уксус Метод 3: сода и перекись водорода Как предотвратить появление плесени в доме

Плесень, которая образуется на стенах и потолке при повышенной влажности воздуха, не только выглядит неэстетично, но и представляет опасность для здоровья. В деревнях такие дома просто сжигали, но сегодня такие радикальные меры не нужны. Есть как минимум три способа победить черный грибок.

Почему появляется плесень в доме Плесень в доме появляется по разным причинам. Например, в ванной комнате она часто образуется из-за неработающей вытяжки или неисправной сантехники. В помещениях с плохой циркуляцией воздуха избыточная влага скапливается и становится прекрасной питательной средой для размножения грибков. Чаще всего плесень мы находим на чердаках, в подвалах и даже жилых комнатах в старых домах с деревянными перекрытиями и плохой теплоизоляцией. Если плесень пожирает урожай в погребе, попробуйте этот трюк: у грибка нет шансов Узнать подробнее Кроме того, плесень предпочитает тепло, поэтому в помещениях с температурой от выше 25 градусов градусов риск ее появления значительно увеличивается. Для человека плесень опасна из-за токсических испарений, которые вырабатывают многие виды грибка и споры. В организм споры проникают через кожу, нос и рот. Грибок может стать причиной многих заболеваний, таких как бронхиальная астма, кожные высыпания, пневмония, синусит, расстройства желудочно-кишечного тракта, носовые кровотечения, головные боли, — предупреждают эксперты Роспотребнадзора. Метод 1: медный купорос с уксусом Сульфат меди прекрасно борется с грибком и, пожалуй, является выбором номер один не только у любителей, но и у строителей-профессионалов. Приготовить средство от плесени очень просто: разведите 30 грамм медного купороса в одном литре теплой воды и добавьте одну столовую ложку столового уксуса. Поверхности, покрытые плесенью, тщательно очищают от видимых загрязнений, а затем наносят средство широкой кистью, валиком или просто опрыскивают стены из пульверизатора. Медный купорос токсичен, поэтому при работе обязательно используйте защитные очки, перчатки и респиратор. Плесень провоцирует аллергические реакции и вызывает проблемы с дыханием . Фото: Изображение Midjourney Метод 2: белый уксус Этот способ годится в том случае, если степень поражения плесенью невелика. Уксус может быть эффективным только при поверхностном поражении плесенью. Если плесень проникла внутрь поверхности, такой как гипсокартон или дерево, уксус не справиться с этой задачей, — отмечают эксперты портала ixbt.com. Белый уксус используют в неразбавленном виде. Стены опрыскивают или обрабатывают губкой. Идеально, если вы сможете провести обработку в два этапа с интервалом в 7-10 дней. Метод 3: сода и перекись водорода Смешиваем пищевую соду и перекись водорода в соотношении 2:1. Должна получиться густая паста, которую необходимо густо нанести на пораженные участки. Оставьте ее для воздействия на несколько часов, а затем промойте стены теплой водой и как следует просушите. Обработку также стоит проводить в два этапа. Перед применением пасты из соды и перекиси водорода убедитесь, что она не повредит покрытие — перекись обладает отбеливающими свойствами и, например, может обесцветить рисунок на обоях. Одно ведро на подвал и погреб — о сырости забудете на всю зиму Узнать подробнее Как предотвратить появление плесени в доме Контроль влажности. Поддерживайте уровень влажности в помещении ниже 60%. Используйте осушители воздуха, особенно в сезон дождей или в сырых климатических условиях.

Поддерживайте уровень влажности в помещении ниже 60%. Используйте осушители воздуха, особенно в сезон дождей или в сырых климатических условиях. Вентиляция . Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещениях, особенно в ванной и кухне. Установите вентиляторы, которые будут работать во время и после принятия душа или готовки. Чаще проветривайте комнаты, особенно если вы живете в старом доме.

. Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещениях, особенно в ванной и кухне. Установите вентиляторы, которые будут работать во время и после принятия душа или готовки. Чаще проветривайте комнаты, особенно если вы живете в старом доме. Регулярная уборка . Регулярно очищайте поверхности, которые подвержены образованию плесени — в ванной, на кухне и в подвале. Используйте специальные антисептические средства.

. Регулярно очищайте поверхности, которые подвержены образованию плесени — в ванной, на кухне и в подвале. Используйте специальные антисептические средства. Закрытие щелей и трещин . Заделывайте трещины и щели в стенах, окнах и дверях, чтобы предотвратить образование конденсата и попадание влаги в помещения.

. Заделывайте трещины и щели в стенах, окнах и дверях, чтобы предотвратить образование конденсата и попадание влаги в помещения. Использование водоотталкивающих средств . На некоторых участках, например, в ванных комнатах или на фасаде дома, можно использовать специальные водоотталкивающие покрытия.

. На некоторых участках, например, в ванных комнатах или на фасаде дома, можно использовать специальные водоотталкивающие покрытия. Сушка белья. Не развешивайте выстиранное белье в помещениях с повышенной влажностью: вещи долго не высохнут, а на стенах начнет образовываться плесень. Ранее эксперты рассказали, как легко и просто выгнать мышей из подвала. Читайте также: Темный налет на эмалированных кастрюлях исчез за 5 минут: действенные методы очистки Как быстро и навсегда избавиться от запаха в обуви: секреты, которые вы не знали Решетка на плите больше не будет пачкать руки: отмываем ее от грязи и липкого налета