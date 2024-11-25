«Почта России»: По итогам текущего года более 50% писем будут цифровыми

Согласно заявлению о приоритетах работы компании, сделанному ранее гендиректором «Почты России» Михаилом Волковым в интервью РБК, работа компании осуществляется вокруг клиента. С учетом пользовательских запросов и пожеланий специалисты производят доработку существующих продуктов и запускают новые сервисы. «Наша команда постоянно собирает и анализирует обратную связь, чтобы быть на шаг впереди. Мы верим, что успешен тот бизнес, который слушает и слышит своего клиента. Только так мы можем создавать ценность и укреплять доверие. В конечном итоге успех „Почты России“ измеряется тем, насколько наши клиенты довольны качеством наших услуг», — подытожил эксперт.