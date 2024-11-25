«Почта России»: По итогам текущего года более 50% писем будут цифровыми

Posted 25 ноября, 15:09
Published 25 ноября, 15:09
Modified 25 ноября, 15:10
Updated 25 ноября, 15:10
По словам эксперта, в текущем году доля цифровых и гибридных, а также оплаченных электронными марками писем в общем объеме корреспонденции может достигнуть 48,5–50,5%. Повышенный спрос на этот формат отмечается не только среди юрлиц и государственных структур, но и среди частных лиц.
Специалист отметил, что в этом году свыше 1000 компаний начали пользоваться сервисом электронных заказных писем, а совокупное количество отправленных цифровых писем увеличится на 50–60 млн. Об этом пишут «Новые Известия».
Согласно заявлению представителя «Почты России», инновационная электронная почтовая система является возможностью для отправления верифицированных писем, содержащих информацию, аналогичную бумажным, но в цифровом формате. Система позволяет фиксировать данные отправителя и адресата и подтверждать факт вручения отправления.
По словам Антона Нечаева, электронные письма гарантируют высокий уровень безопасности и верификации, недоступный для мессенджеров или электронной почты.
«Электронные письма, мессенджеры и e-mail отлично подходят для неформальной переписки, но не для тех случаев, когда требуются юридическая значимость, подтверждение подлинности или длительное хранение документа. В мессенджерах сообщение можно удалить, адресаты могут быть не идентифицированы, а мошенничество с поддельными или схожими адресами электронной почты — довольно распространенное явление. Для решения этих проблем и созданы цифровые и гибридные письма», — сообщил Нечаев.
Эксперт заострил внимание интервьюеров и на гарантированной доставке корреспонденции в цифровом формате — даже в том случае, если адресат не подключился к системе. Это обеспечивает государственным учреждениям комфортность в работе, поскольку отслеживать переход получателей на электронный формат достаточно сложно.
Специалист уверен, что в будущем до 95% корреспонденции будет отправляться в электронном формате. При этом также будут иметь место случаи, когда физические письма необходимы. В частности, это касается пересылки документов с живой печатью или уникальных объектов.
Согласно заявлению о приоритетах работы компании, сделанному ранее гендиректором «Почты России» Михаилом Волковым в интервью РБК, работа компании осуществляется вокруг клиента. С учетом пользовательских запросов и пожеланий специалисты производят доработку существующих продуктов и запускают новые сервисы. «Наша команда постоянно собирает и анализирует обратную связь, чтобы быть на шаг впереди. Мы верим, что успешен тот бизнес, который слушает и слышит своего клиента. Только так мы можем создавать ценность и укреплять доверие. В конечном итоге успех „Почты России“ измеряется тем, насколько наши клиенты довольны качеством наших услуг», — подытожил эксперт.