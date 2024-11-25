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Posted 25 ноября, 04:05

Published 25 ноября, 04:05

Modified 25 ноября, 04:07

Updated 25 ноября, 04:07

Подростки в Нижнем Тагиле избили мужчину по просьбе соседки

Подростки в Нижнем Тагиле избили мужчину по просьбе соседки

25 ноября 2024, 04:05
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле компания подростков накинулась на мужчину на Солнечной улице в районе Тагилстроя. Происшествие случилось 24 ноября 2024 года.

По словам очевидца, подростки сильно били горожанина, пока тот не упал без сознания. После этого злоумышленники попытались привести его в чувство и оттащили в подъезд, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Мужчина жив, от наблюдения в стационаре он отказался. Один из местных жителей сообщил, что к школьникам обратилась соседка пострадавшего с просьбой «разобраться» с ним, так как ей не нравится, что он не убирает на улице за своей собакой.

В полиции организовали проверку по факту случившегося.

Напомним, в Каменске-Уральском пенсионерка избила тростью школьника из-за того, что он громко разговаривал со своим другом на общем балконе.

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