Подростки в Нижнем Тагиле избили мужчину по просьбе соседки

Posted 25 ноября, 04:05
Published 25 ноября, 04:05
Modified 25 ноября, 04:07
Updated 25 ноября, 04:07
По словам очевидца, подростки сильно били горожанина, пока тот не упал без сознания. После этого злоумышленники попытались привести его в чувство и оттащили в подъезд, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Мужчина жив, от наблюдения в стационаре он отказался. Один из местных жителей сообщил, что к школьникам обратилась соседка пострадавшего с просьбой «разобраться» с ним, так как ей не нравится, что он не убирает на улице за своей собакой.
В полиции организовали проверку по факту случившегося.
Напомним, в Каменске-Уральском пенсионерка избила тростью школьника из-за того, что он громко разговаривал со своим другом на общем балконе.