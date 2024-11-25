tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 06:31

Published 25 ноября, 06:31

Modified 25 ноября, 06:33

Updated 25 ноября, 06:33

Подросток со шрамом на лбу пропал в поселке в Екатеринбурге

Подросток со шрамом на лбу пропал в поселке в Екатеринбурге

25 ноября 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге пропал 13-летний Данил Еланцев в поселке Горный Щит. Его местонахождение неизвестно с 24 ноября 2024 года.

На мальчике были надеты шапка, пуховик оранжевого цвета, джинсы и ботинки. Кроме того, у него имеется рубец на лбу. Подросток отправился на прогулку и назад не пришел, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

Фото: Полиция Екатеринбурга

Известно, что некоторое время назад пропавший уже уходил из дома. Его пытаются найти сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 13 ноября 2024 года в Свердловской области пропал пожилой мужчина с двумя собаками породы лайки.

Пропавшего в Свердловской области молодого человека ищут уже три месяца
Узнать подробнее
Читайте также:
Пропавшего подростка из Екатеринбурга ищут больше неделиШкольницу из Нижней Салды ищут почти две неделиВнук самого спортивного дедушки Урала исчез в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Поиск#ЧП#Пропал#Приметы#Мальчик#18+#Екатеринбург#Подросток#Инцидент#Ориентировка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика