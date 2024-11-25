Подросток со шрамом на лбу пропал в поселке в Екатеринбурге

Posted 25 ноября, 06:31
Published 25 ноября, 06:31
Modified 25 ноября, 06:33
Updated 25 ноября, 06:33
На мальчике были надеты шапка, пуховик оранжевого цвета, джинсы и ботинки. Кроме того, у него имеется рубец на лбу. Подросток отправился на прогулку и назад не пришел, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
Известно, что некоторое время назад пропавший уже уходил из дома. Его пытаются найти сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, 13 ноября 2024 года в Свердловской области пропал пожилой мужчина с двумя собаками породы лайки.