Повышение тарифов ЖКХ в Свердловской области утвердили в Правительстве РФ

Posted 25 ноября, 10:58
Published 25 ноября, 10:58
Modified 25 ноября, 11:00
Updated 25 ноября, 11:00
В правительстве Российской Федерации утвердили документ, регулирующий повышение цен на ЖКХ в Свердловской области, начиная с 1 июля следующего года. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, возглавляющим кабинет министров.
Средняя индексация по региону во втором полугодии 2025 года составит 13%, при этом допустимое отклонение от этой величины для некоторых муниципалитетов составит 2,1%. Те же величины повышения тарифов предусмотрены на 2026–2028 годы.
Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Напомним, эксперты назвали причины необходимости повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги: среди них — рост зарплат в сфере ЖКХ, а также необходимость модернизации сетей и увеличение стоимости природных ресурсов.