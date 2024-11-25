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Posted 25 ноября, 10:58

Published 25 ноября, 10:58

Modified 25 ноября, 11:00

Updated 25 ноября, 11:00

Повышение тарифов ЖКХ в Свердловской области утвердили в Правительстве РФ

Повышение тарифов ЖКХ в Свердловской области утвердили в Правительстве РФ

25 ноября 2024, 10:58
Фото: 1MI.
В правительстве утвердили рост платы за ЖКХ в Свердловской области. Официальный документ подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

В правительстве Российской Федерации утвердили документ, регулирующий повышение цен на ЖКХ в Свердловской области, начиная с 1 июля следующего года. Распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, возглавляющим кабинет министров.

Средняя индексация по региону во втором полугодии 2025 года составит 13%, при этом допустимое отклонение от этой величины для некоторых муниципалитетов составит 2,1%. Те же величины повышения тарифов предусмотрены на 2026–2028 годы.

Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Напомним, эксперты назвали причины необходимости повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги: среди них — рост зарплат в сфере ЖКХ, а также необходимость модернизации сетей и увеличение стоимости природных ресурсов.

Министр ЖКХ Свердловской области объяснил причины повышения тарифов
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#Ирина Кирилова#Экономика#ЖКХ#Тариф#Повышение#Документ
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