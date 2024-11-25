Предприятие в Серове выплатит 800 тысяч сотруднику за травмы во время работы

Posted 25 ноября, 11:16
Published 25 ноября, 11:16
Modified 25 ноября, 11:18
Updated 25 ноября, 11:18
Сотрудник вместе с коллегой установили дополнительный крюк на устройство, где не было предохранительного замка. Это было сделано для удлинения крючка-зацепа.
Когда они поднимали конструкцию, крюк отскочил, а зацеп слетел с дополнительного крюка, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
В результате у одного из рабочих были диагностированы сотрясение мозга, перелом верхней челюсти, а также он лишился некоторых зубов.
Во время проверки выяснилось, что ЧП произошло из-за плохой подготовки сотрудников в сфере охраны труда, допущения эксплуатации машин в неисправном состоянии, а также отсутствие наблюдения за работами.
В связи с этим с предприятия взыскали 800 тысяч рублей.
Напомним, суд в Каменске-Уральском взыскал с сельхозпредприятия полтора миллиона рублей за травму доярки на работе. Однако предприятие намерено выплатить не более 100 тысяч рублей.