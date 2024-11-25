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Posted 25 ноября, 11:16

Published 25 ноября, 11:16

Modified 25 ноября, 11:18

Updated 25 ноября, 11:18

Предприятие в Серове выплатит 800 тысяч сотруднику за травмы во время работы

Предприятие в Серове выплатит 800 тысяч сотруднику за травмы во время работы

25 ноября 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney.
Организация «СТРОМОС-С» в Серове выплатит почти миллион рублей сепараторщику, который пострадал во время работы. Несчастный случай произошел 11 декабря 2022 года.

Сотрудник вместе с коллегой установили дополнительный крюк на устройство, где не было предохранительного замка. Это было сделано для удлинения крючка-зацепа.

Когда они поднимали конструкцию, крюк отскочил, а зацеп слетел с дополнительного крюка, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В результате у одного из рабочих были диагностированы сотрясение мозга, перелом верхней челюсти, а также он лишился некоторых зубов.

Во время проверки выяснилось, что ЧП произошло из-за плохой подготовки сотрудников в сфере охраны труда, допущения эксплуатации машин в неисправном состоянии, а также отсутствие наблюдения за работами.

В связи с этим с предприятия взыскали 800 тысяч рублей.

Напомним, суд в Каменске-Уральском взыскал с сельхозпредприятия полтора миллиона рублей за травму доярки на работе. Однако предприятие намерено выплатить не более 100 тысяч рублей.

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