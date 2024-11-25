Руководство сети магазинов «ЖизньМарт» в Екатеринбурге требует оплату за поставки

Posted 25 ноября, 06:01
Published 25 ноября, 06:01
Modified 25 ноября, 06:03
Updated 25 ноября, 06:03
Администрация сети хочет, чтобы не было задолженностей за товары, однако не все предприниматели имеют возможность их выплачивать.
Количество магазинов, которые попали в стоп-листы ИП, увеличилось до 34, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
По словам директора «ЖизньМарта» Ивана Зайченко, дела у торговой сети идут не очень хорошо, однако можно вместо того, чтобы сразу оплачивать долги, положить денежные средства на депозит под высокие проценты.
Напомним, в Свердловской области продолжают расти цены на молочные продукты.