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Posted 25 ноября, 06:01

Published 25 ноября, 06:01

Modified 25 ноября, 06:03

Updated 25 ноября, 06:03

Руководство сети магазинов «ЖизньМарт» в Екатеринбурге требует оплату за поставки

Руководство сети магазинов «ЖизньМарт» в Екатеринбурге требует оплату за поставки

25 ноября 2024, 06:01
Фото: 1MI.
Руководство торговой сети «ЖизньМарт» в Екатеринбурге потребовало оплату за поставки из магазинов. При этом за минувшую неделю продажи в сети упали на 12%, а полки пустеют.

Администрация сети хочет, чтобы не было задолженностей за товары, однако не все предприниматели имеют возможность их выплачивать.

Количество магазинов, которые попали в стоп-листы ИП, увеличилось до 34, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».

По словам директора «ЖизньМарта» Ивана Зайченко, дела у торговой сети идут не очень хорошо, однако можно вместо того, чтобы сразу оплачивать долги, положить денежные средства на депозит под высокие проценты.

Напомним, в Свердловской области продолжают расти цены на молочные продукты.

В Свердловской области взлетели цены на огурцы и картофель
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#Елизавета Зиборова#Общество#Оплата#Магазины#Продажи#Товар#Екатеринбург#Жизньмарт
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