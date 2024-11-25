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Posted 25 ноября, 14:29

Published 25 ноября, 14:29

Modified 25 ноября, 14:31

Updated 25 ноября, 14:31

В Свердловской области зафиксирована вспышка сифилиса

Сифилис среди мигрантов: в Свердловской области ухудшается статистика заболеваемости

25 ноября 2024, 14:29
Фото: Изображение Midjourney.

В Свердловской области зафиксирована вспышка сифилиса

Заболеваемость сифилисом резко выросла среди мигрантов. Иностранцы могут приезжать в Свердловскую область уже больными.

В Свердловской области растет количество случаев заболевания сифилисом. ФедералПресс публикует статистические данные, приведенные бывшим главным врачом областного кожвендиспансера Николаем Струиным. Доклад опубликован в Минске.

Кандидат медицинских наук сообщает, что количество заболевших, зафиксированных за первые 8 месяцев 2024 года, уже превышает число случаев заболевания сифилисом за весь 2023 год. Всего в регионе выявлен 151 заболевший — это на 11,1% больше, чем в прошлом году. При этом, за первые три месяца текущего года зафиксировано 42 случая, за полгода — 78 случаев.

Эксперт отмечает, что болезнь выявляется на поздней стадии, что может свидетельствовать о появлении в Свердловской области уже зараженных мигрантов. Диагностика на поздней стадии также не характерна для коренного населения региона.

Также Николай Струин полагает, что и эти статистические данные могут быть занижены: часто мигранты проходят обследование в частных клиниках, а коммерческие учреждения не спешат сообщать о зарегистрированных случаях сифилиса и иных болезней половой системы в государственные органы системы здравоохранения.

Среди причин роста заболеваемости ЗППП медик называет нежелание мигрантов тратиться на лечение и вовлеченность женщин из числа мигрантов в проституцию.

Ранее сообщалось о смерти молодой жительницы Нижнего Тагила с диагнозом ВИЧ, которую, по сообщениям близких, несколько раз отказывались госпитализировать.

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#Евгения Сафина#Общество#Здоровье#Заболеваемость#Екатеринбург#Сифилис
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