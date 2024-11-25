Сифилис среди мигрантов: в Свердловской области ухудшается статистика заболеваемости

Кандидат медицинских наук сообщает, что количество заболевших, зафиксированных за первые 8 месяцев 2024 года, уже превышает число случаев заболевания сифилисом за весь 2023 год. Всего в регионе выявлен 151 заболевший — это на 11,1% больше, чем в прошлом году. При этом, за первые три месяца текущего года зафиксировано 42 случая, за полгода — 78 случаев.