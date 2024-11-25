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Posted 25 ноября, 14:13

Published 25 ноября, 14:13

Modified 25 ноября, 14:15

Updated 25 ноября, 14:15

Сливать ли воду при варке мяса: эксперт дал однозначный ответ

Сливать ли воду при варке мяса: эксперт дал однозначный ответ

25 ноября 2024, 14:13
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
При варке мясного бульона образуется некрасивая темная пена, которая делает бульон мутным и некрасивым. По этой причине многие хозяйки сливают первую воду. Но оправдан ли такой шаг?

Шеф-повара и кулинары сломали немало копий, обсуждая вопрос о том, нужно ли сливать первую воду при варке мяса. И у противников, и у сторонников есть свои веские доводы.

Доводы за сливание первой воды

  • Удаление примесей и крови. При варке мяса в первой воде может выделяться кровь и другие примеси, которые придают бульону непривлекательный вид и вкус. Сливая первую воду, вы можете уменьшить количество этих нежелательных веществ.
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  • Снижение жирности. Если вы готовите жирное мясо, то, выливая первую воду, вы уменьшаете количество жира, который поднимется на поверхность бульона.
  • Чистота и вкус бульона. Первая вода может содержать вредные соединения, которые попадают в бульон во время начального кипения мяса. Сливая ее, вы улучшаете качество и безопасность бульона, так как он становится более чистым и насыщенным.
  • Ускорение процесса приготовления. Некоторые повара утверждают, что сливание первой воды может помочь мясу готовиться быстрее, так как оно будет готовиться в «свежем» бульоне без примесей.

Доводы против сливания первой воды

  • Потеря питательных веществ. Полезные вещества, витамины и минералы переходят в первую воду, а во втором бульоне их почти не остается. Сливая его, вы теряете значительную часть питательных веществ, которые можно было бы получить с готовым блюдом.
Вы теряете насыщенность бульона. Миф о том, что первая вода содержит грязь, ошибочен. Все вредные вещества выходят вместе со свернувшимся белком в виде пены, — приводит портал News102 слова повара из Уфы Валерия Стрельникова.
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Суп, сваренный на первом бульоне, обладает более ярким и насыщенным вкусом. Фото: Изображение Midjourney
  • Вкусовые качества: Для некоторых видов мяса — например, говядины или баранины — именно первая вода дает бульону богатый вкус и «глубину».
  • Удобство: Многие домашние повара не сливают первую воду из-за лишних хлопот. Это может быть особенно неудобно, если вы готовите большое количество мяса.

Сливать или не сливать первую воду — зависит от ваших предпочтений и того, какое блюдо вы планируете приготовить. Если приоритеты — это чистота бульона и уменьшение жира, то сливание первой воды оправдано. Если же цель — сохранить все питательные вещества и соки, имеет смысл оставить первую воду. Экспериментируйте и выбирайте тот метод, который лучше всего подходит для вас!

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