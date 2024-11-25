Сливать ли воду при варке мяса: эксперт дал однозначный ответ

Posted 25 ноября, 14:13
Published 25 ноября, 14:13
Modified 25 ноября, 14:15
Updated 25 ноября, 14:15
Шеф-повара и кулинары сломали немало копий, обсуждая вопрос о том, нужно ли сливать первую воду при варке мяса. И у противников, и у сторонников есть свои веские доводы.
Вы теряете насыщенность бульона. Миф о том, что первая вода содержит грязь, ошибочен. Все вредные вещества выходят вместе со свернувшимся белком в виде пены, — приводит портал News102 слова повара из Уфы Валерия Стрельникова.
Сливать или не сливать первую воду — зависит от ваших предпочтений и того, какое блюдо вы планируете приготовить. Если приоритеты — это чистота бульона и уменьшение жира, то сливание первой воды оправдано. Если же цель — сохранить все питательные вещества и соки, имеет смысл оставить первую воду. Экспериментируйте и выбирайте тот метод, который лучше всего подходит для вас!
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