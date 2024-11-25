Сливать ли воду при варке мяса: эксперт дал однозначный ответ

Сливать или не сливать первую воду — зависит от ваших предпочтений и того, какое блюдо вы планируете приготовить. Если приоритеты — это чистота бульона и уменьшение жира, то сливание первой воды оправдано. Если же цель — сохранить все питательные вещества и соки, имеет смысл оставить первую воду. Экспериментируйте и выбирайте тот метод, который лучше всего подходит для вас!