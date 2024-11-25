«Смог, туман, пылища». Тагильчане сравнивают свой город с Калифорнией

Posted 25 ноября, 16:41
Published 25 ноября, 16:41
Modified 25 ноября, 16:43
Updated 25 ноября, 16:43
Из-за объявленного в Свердловской области режима НМУ Нижний Тагил накрыли облака смога.
Куда не поверни — всюду что-то дымит. А вечером вдоль по Пархоменко какой-то смог, туман, пылища. В общем — Калифорния… — написали администраторы паблика «ОД „Тагил без ям“ — общественное движение».
Горожане сообщают, что на Тагилстрое сильно ухудшилась видимость.
На Тс <Тагилстрое> тоже ужасный выброс, в 50 м ничего не видно, но опять скажут что станции не зафиксировали никаких выбросов, убивают людей в газовой камере под названием Тагиииил, — написала тагильчанка Ангелина в комментариях к посту.
А жительница Тагилстроя Ирина рассказала, что из-за смога трудно дышать и першит в горле.
В середине ноября горожане также жаловались на неприятный запах и першение, однако официальные замеры превышений предельной концентрации вредных веществ не показали.