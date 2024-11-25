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Posted 25 ноября, 16:41

Published 25 ноября, 16:41

Modified 25 ноября, 16:43

Updated 25 ноября, 16:43

Жители Нижнего Тагила жалуются на сильную загазованность в городе из-за НМУ

«Смог, туман, пылища». Тагильчане сравнивают свой город с Калифорнией

25 ноября 2024, 16:41
Фото: tagilcity.ru.

Жители Нижнего Тагила жалуются на сильную загазованность в городе из-за НМУ

Сюжет
Выбросы
Нижний Тагил вновь накрыла волна смога. Из-за выбросов и неблагоприятных метеорологических условий на город опустилась туманная дымка. Тагильчане массово жалуются на запахи и пыль.

Из-за объявленного в Свердловской области режима НМУ Нижний Тагил накрыли облака смога.

Куда не поверни — всюду что-то дымит. А вечером вдоль по Пархоменко какой-то смог, туман, пылища. В общем — Калифорния… — написали администраторы паблика «ОД „Тагил без ям“ — общественное движение».
Фото: tagilcity.ru

Горожане сообщают, что на Тагилстрое сильно ухудшилась видимость.

На Тс <Тагилстрое> тоже ужасный выброс, в 50 м ничего не видно, но опять скажут что станции не зафиксировали никаких выбросов, убивают людей в газовой камере под названием Тагиииил, — написала тагильчанка Ангелина в комментариях к посту.

А жительница Тагилстроя Ирина рассказала, что из-за смога трудно дышать и першит в горле.

В середине ноября горожане также жаловались на неприятный запах и першение, однако официальные замеры превышений предельной концентрации вредных веществ не показали.

Жителей Нижнего Тагила четыре дня подряд травят выбросами
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Экология#Выбросы#Смог#Екатеринбург#Режим НМУ#Вредные выбросы
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