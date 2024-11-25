Стало известно, когда похолодает на Среднем Урале

Posted 25 ноября, 06:48
Published 25 ноября, 06:48
Modified 25 ноября, 06:50
Updated 25 ноября, 06:50
По данным синоптиков, плюсовая температура на Среднем Урале продержится еще не долго.
Так, в понедельник, 25 ноября в Екатеринбурге температура будет держаться около нуля градусов, а начиная с 26 ноября она начнет постепенно опускаться. Во сторник ожидается от 0 до минус 2 градусов, а 27-го ноября — 1–3 градуса мороза.
В ночное время температура будет опускаться до минус 9 градусов.
К концу недели похолодает еще на 2 градуса.
Ранее в Свердловской области была сильная непогода.