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Posted 25 ноября, 06:48

Published 25 ноября, 06:48

Modified 25 ноября, 06:50

Updated 25 ноября, 06:50

Стало известно, когда похолодает на Среднем Урале

Стало известно, когда похолодает на Среднем Урале

25 ноября 2024, 06:48
Фото: 1MI.
Стало известно, когда похолодает в Свердловской области.

По данным синоптиков, плюсовая температура на Среднем Урале продержится еще не долго.

Так, в понедельник, 25 ноября в Екатеринбурге температура будет держаться около нуля градусов, а начиная с 26 ноября она начнет постепенно опускаться. Во сторник ожидается от 0 до минус 2 градусов, а 27-го ноября — 1–3 градуса мороза.

В ночное время температура будет опускаться до минус 9 градусов.

К концу недели похолодает еще на 2 градуса.

Ранее в Свердловской области была сильная непогода.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Погода#Мороз#Природа#Морозы#Екатеринбург
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