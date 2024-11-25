Стало известно, когда похолодает на Среднем Урале

Так, в понедельник, 25 ноября в Екатеринбурге температура будет держаться около нуля градусов, а начиная с 26 ноября она начнет постепенно опускаться. Во сторник ожидается от 0 до минус 2 градусов, а 27-го ноября — 1–3 градуса мороза.