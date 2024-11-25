Студенты УрФУ и УрГЭУ стали победителями бизнес-форума в Екатеринбурге

Ребята из другой команды предложили креативное решение задачи от городского СМИ, объяснив, как привлечь молодую аудиторию читателей и сохранить при этом облик делового издания. Идея, которая может стать рабочей практикой не только для регионального, но и федерального СМИ, заключается в создании нового раздела с подзаголовком YOUNG. Контентом для этого направления, по задумке авторов, должны стать материалы от молодых экспертов и студенческие колонки. Для вовлечения аудитории участниками предложено создать пространство для студентов, где бы они могли делиться идеями и проектами.