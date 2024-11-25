Студенты УрФУ и УрГЭУ стали победителями бизнес-форума в Екатеринбурге

Posted 25 ноября, 11:11
Published 25 ноября, 11:11
Modified 25 ноября, 11:13
Updated 25 ноября, 11:13
Креативный хакатон позволил объединить на одной площадке разные поколения, а также дал возможность увидеть решение бизнес-задач, связанных с поколением Z, через поиск свежих идей самими же «зумерами». Всего в творческом соревновании приняло участие около 40 студентов, обучающихся по специальностям «Медиа» и «Маркетинговые коммуникации». В течение ограниченного времени (около четырех часов) ребятам предстояло пройти путь от знакомства с кейсом, брифования заказчика-кейсодержателя, до креатива решения поставленной задачи.
Свои кейсы представили 5 компаний сферы услуг и городские медиа. В состав жюри вошли представители СМИ и предприниматели. Победу разделили сразу две команды студентов из УрФУ и УрГЭУ. Эксперты высоко оценили креативную идею ребят «Д’Артаньян и три розы» по созданию «Маршрута счастья» с целью продвижения бистро и ювелирного магазина. По задумке участников маршрут должен объединить памятные места исторического центра города и завершиться ужином в кафе-бистро.
Ребята из другой команды предложили креативное решение задачи от городского СМИ, объяснив, как привлечь молодую аудиторию читателей и сохранить при этом облик делового издания. Идея, которая может стать рабочей практикой не только для регионального, но и федерального СМИ, заключается в создании нового раздела с подзаголовком YOUNG. Контентом для этого направления, по задумке авторов, должны стать материалы от молодых экспертов и студенческие колонки. Для вовлечения аудитории участниками предложено создать пространство для студентов, где бы они могли делиться идеями и проектами.
Создание сообщества наподобие социальной сети нашло отражение в решении кейса от одного из областных интернет-изданий. Городской портал попросил ребят предложить решения, как вернуть посетителей на новостные сайты в условиях оттока аудитории в telegram-каналы. Студенты были единодушны в том, что на площадку стоит добавить креатива — от шрифтов до картинок и разделов с использованием AI.
В числе сильных решений члены жюри отметили работу студентов УрФУ, которые предложили провести мероприятие для популяризации агентств по подбору персонала среди молодых специалистов в формате интерактивной игры, позволяющей охватить вопросы построения карьеры. Кейсодержатели уверены, что предложенные решения обязательно найдут свое применение в компаниях уже в следующем году.
Наша цель — привлечь как можно больше талантливых специалистов в креативную сферу, чтобы обеспечить кадрами приоритетные отрасли региона. В планах — проведение подобных мероприятий для сферы дошкольного образования и методистов уже в начале следующего года, — пояснили организаторы креативного хакатона.