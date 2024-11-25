Священника из Екатеринбурга задержали за непристойное поведение

Posted 25 ноября, 08:30
Published 25 ноября, 08:30
Modified 25 ноября, 08:32
Updated 25 ноября, 08:32
27-летнего священника из Екатеринбурга подозревают в непристойном поведении сексуального характера, которое может привести к уголовному делу.
Ural Mash пишет, что правоохранительные органы задержали 27-летнего мужчину по имени Даниил, служащего в должности иерея. Причиной доставления помощника митрополита в органы стала прилюдная мастурбация.
По предварительным данным, священник преследовал 19-летнюю девушку-студентку, следовавшую по улице Куйбышева. Мужчина дошел за пострадавшей до подъезда ее дома, а затем совершил противоправные действия.
Дома у иерея уже провели обыски, на допросе он признал свою вину.
Ранее стало известно, что в Сысерти в суд передали дело об изнасиловании и съемке порно — обвиняемому грозит уголовный срок.