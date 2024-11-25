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Posted 25 ноября, 08:30

Published 25 ноября, 08:30

Modified 25 ноября, 08:32

Updated 25 ноября, 08:32

В Екатеринбурге помощник митрополита пойман на прилюдной мастурбации

Священника из Екатеринбурга задержали за непристойное поведение

25 ноября 2024, 08:30
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге помощник митрополита пойман на прилюдной мастурбации

Помощника митрополита из Екатеринбурга застали за прилюдной мастурбацией. Мужчина признал вину.

27-летнего священника из Екатеринбурга подозревают в непристойном поведении сексуального характера, которое может привести к уголовному делу.

Ural Mash пишет, что правоохранительные органы задержали 27-летнего мужчину по имени Даниил, служащего в должности иерея. Причиной доставления помощника митрополита в органы стала прилюдная мастурбация.

По предварительным данным, священник преследовал 19-летнюю девушку-студентку, следовавшую по улице Куйбышева. Мужчина дошел за пострадавшей до подъезда ее дома, а затем совершил противоправные действия.

Дома у иерея уже провели обыски, на допросе он признал свою вину.

Ранее стало известно, что в Сысерти в суд передали дело об изнасиловании и съемке порно — обвиняемому грозит уголовный срок.

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#Ирина Кирилова#Общество#Происшествия#Священник#Преследование#Екатеринбург#Вина
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