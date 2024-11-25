Так картошку никто не варит: эти ошибки допускают даже опытные кулинары

Кроме того, если нарезать картофель на неравные кусочки, то они будут готовиться с разной скоростью, поэтому старайтесь, чтобы они были одного размера. Во время варки нужно постоянно контролировать готовность корнеплодов, так как картофель имеет свойство быстро переходить сваренного в переваренное состояние. Готовность проверяйте с помощью ножа или вилки.