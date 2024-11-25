Так картошку никто не варит: эти ошибки допускают даже опытные кулинары

Posted 25 ноября, 10:51
Published 25 ноября, 10:51
Modified 25 ноября, 10:53
Updated 25 ноября, 10:53
Существует несколько сортов картофеля, и каждый из них подходит для определенных блюд. Например, для пюре лучше использовать крахмалистые сорта, а для салатов — восковые. Если выбрать неподходящий сорт, картофель развалится в воде раньше времени или, напротив, не даст нужной текстуры.
Соль не только придает вкус, но и помогает сохранять текстуру картофеля. Если соли недостаточно, картофель может быть пресным, а избыточная соль делает его жестким.
Соль замедляет процесс приготовления картофеля. Если добавить ее в начале, варка займет больше времени, а картофель рискует превратиться в пюре. Солите воду в самом конце варки, чтобы клубни остались целыми и упругими, — рекомендуют эксперты портала Pravda.ru.
Кроме того, если нарезать картофель на неравные кусочки, то они будут готовиться с разной скоростью, поэтому старайтесь, чтобы они были одного размера. Во время варки нужно постоянно контролировать готовность корнеплодов, так как картофель имеет свойство быстро переходить сваренного в переваренное состояние. Готовность проверяйте с помощью ножа или вилки.
Некоторые хозяйки предпочитают снимать кожуру. Однако, если варить картофель в «мундире», он сохраняет больше питательных веществ и вкуса. Картофель не стоит готовить с открытой крышкой, чтобы не терять драгоценное тепло. А еще кулинары советуют не варить его на слишком большом огне: клубни быстро сварятся снаружи, но останутся жесткими внутри.
Существует мнение, что в воду с картофелем нужно добавлять растительное масло — якобы оно придает дополнительный вкус. Но на самом деле масло приводит к «склеиванию» мякоти и ухудшению ее текстуры.
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