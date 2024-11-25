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Posted 25 ноября, 17:16

Published 25 ноября, 17:16

Modified 25 ноября, 17:18

Updated 25 ноября, 17:18

Транспортные перспективы Тагила, русская Калифорния, навоз и злая соседка

Транспортные перспективы Тагила, русская Калифорния, навоз и злая соседка

25 ноября 2024, 17:16
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В Тагиле обсуждают, как изменится общественный транспорт к 2030 году. Редакция TagilCity.ru подвела экоитоги недели. Из-за смога тагильчане сравнивают свой город с Калифорнией. Горожане жалуются на разгуливающих в парках лошадей. Тагильские подростки избили мужчину по наводке соседки.

В Нижнем Тагиле утвержден генплан строительства кольцевых и выездных дорог. Реформа существующей системы городских магистралей позволит распрощаться с пробками в часы пик. Горожанам обещают, что к 2030 году к лучшему изменится и система общественного транспорта.

Как изменится общественный транспорт Нижнего Тагила к 2030 году?
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В середине ноября в Нижнем Тагиле фиксировалось превышение ПДК по формальдегиду. Жителям Лесного приходится пользоваться водой ужасного качества. В приезжем цирке-шапито животные содержались в холоде и темноте. TagilCity.ru подводит экоитоги недели.

Итоги недели: формальдегид, грязная вода и контейнеры для мусора
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Из-за установленного в Свердловской области режима НМУ тагильчане начали сравнивать свой город с Калифорнией. Люди жалуются на смог, пыль и туман. А жители Тагилстроя говорят о том, что из-за запаха им тяжело дышать и чувствуется першение в горле.

«Смог, туман, пылища». Тагильчане сравнивают свой город с Калифорнией
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На Пихтовых горах в Нижнем Тагиле бесконтрольно гуляют лошади. Местные жители, которые приходят в парковую зону для отдыха, жалуются на то, что хозяева используют животных для заработка денег, однако не соблюдают никаких нормативов. В итоге в парке воняет навозом и возникает опасность для детей.

«Надоело нюхать их навоз»: жители Тагила пожаловались на гуляющих по лесу лошадей
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На Тагилстрое компания подростков сильно избила мужчину — тот упал без сознания. Выяснилось, что кулачную расправу «заказала» соседка потерпевшего. Женщине не нравилось, что тот не убирает на улице за своей собакой.

Подростки в Нижнем Тагиле избили мужчину по просьбе соседки
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