Транспортные перспективы Тагила, русская Калифорния, навоз и злая соседка

Posted 25 ноября, 17:16
Published 25 ноября, 17:16
Modified 25 ноября, 17:18
Updated 25 ноября, 17:18
В Нижнем Тагиле утвержден генплан строительства кольцевых и выездных дорог. Реформа существующей системы городских магистралей позволит распрощаться с пробками в часы пик. Горожанам обещают, что к 2030 году к лучшему изменится и система общественного транспорта.
В середине ноября в Нижнем Тагиле фиксировалось превышение ПДК по формальдегиду. Жителям Лесного приходится пользоваться водой ужасного качества. В приезжем цирке-шапито животные содержались в холоде и темноте. TagilCity.ru подводит экоитоги недели.
Из-за установленного в Свердловской области режима НМУ тагильчане начали сравнивать свой город с Калифорнией. Люди жалуются на смог, пыль и туман. А жители Тагилстроя говорят о том, что из-за запаха им тяжело дышать и чувствуется першение в горле.
На Пихтовых горах в Нижнем Тагиле бесконтрольно гуляют лошади. Местные жители, которые приходят в парковую зону для отдыха, жалуются на то, что хозяева используют животных для заработка денег, однако не соблюдают никаких нормативов. В итоге в парке воняет навозом и возникает опасность для детей.
На Тагилстрое компания подростков сильно избила мужчину — тот упал без сознания. Выяснилось, что кулачную расправу «заказала» соседка потерпевшего. Женщине не нравилось, что тот не убирает на улице за своей собакой.