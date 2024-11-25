Транспортные перспективы Тагила, русская Калифорния, навоз и злая соседка

На Пихтовых горах в Нижнем Тагиле бесконтрольно гуляют лошади. Местные жители, которые приходят в парковую зону для отдыха, жалуются на то, что хозяева используют животных для заработка денег, однако не соблюдают никаких нормативов. В итоге в парке воняет навозом и возникает опасность для детей.