Убийцу, перерезавшего жертве горло в Екатеринбурге, хотят поместить в СИЗО

Posted 25 ноября, 12:33
Published 25 ноября, 12:33
Modified 25 ноября, 12:35
Updated 25 ноября, 12:35
Ситуацию прокомментировали в Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, назначены экспертизы, собираются улики и иные сведения, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга.
Ранее судимый 37-летний житель одного из сел в Белоярском районе дал признательные показания. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что подозреваемый мотивировал совершение жестокого преступления «голосами в голове» и заявил, что его «посетила „белка“». Преступник нанес жертве несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.
Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания, но уже в ближайшее время правоохранители выйдут в суд для избрания подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Нет сомнений, что убийцу поместят в СИЗО на время следствия. Его ждет психолого-психиатрическая экспертиза.
О задержании подозреваемого в убийстве стало известно сегодня утром.