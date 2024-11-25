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Posted 25 ноября, 12:33

Published 25 ноября, 12:33

Modified 25 ноября, 12:35

Updated 25 ноября, 12:35

Убийцу, перерезавшего жертве горло в Екатеринбурге, хотят поместить в СИЗО

Убийцу, перерезавшего жертве горло в Екатеринбурге, хотят поместить в СИЗО

25 ноября 2024, 12:33
Фото: 1MI.
Мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на улице Красных Командиров в Екатеринбурге, в ближайшее время могут направить в СИЗО.

Ситуацию прокомментировали в Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, назначены экспертизы, собираются улики и иные сведения, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга.

Ранее судимый 37-летний житель одного из сел в Белоярском районе дал признательные показания. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что подозреваемый мотивировал совершение жестокого преступления «голосами в голове» и заявил, что его «посетила „белка“». Преступник нанес жертве несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания, но уже в ближайшее время правоохранители выйдут в суд для избрания подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Нет сомнений, что убийцу поместят в СИЗО на время следствия. Его ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

О задержании подозреваемого в убийстве стало известно сегодня утром.

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