Убийцу, перерезавшего жертве горло в Екатеринбурге, хотят поместить в СИЗО

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания, но уже в ближайшее время правоохранители выйдут в суд для избрания подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Нет сомнений, что убийцу поместят в СИЗО на время следствия. Его ждет психолого-психиатрическая экспертиза.