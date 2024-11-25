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Posted 25 ноября, 15:24

Published 25 ноября, 15:24

Modified 25 ноября, 15:26

Updated 25 ноября, 15:26

Свердловчанину на передовой СВО заплатили всего 21 тысячу рублей

Участник СВО из Свердловской области получал за бои на передовой 21 тысячу рублей

25 ноября 2024, 15:24
Фото: 1MI.

Свердловчанину на передовой СВО заплатили всего 21 тысячу рублей

Жителю Талицы платили очень маленькие суммы за участие в СВО. Несмотря на то, что мужчина находился на передовой, он получал чуть более 20 тысяч.

Как сообщил в своем telegram-канале депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов, к нему обратилась мать военнослужащего из Талицы. Женщина рассказала, что ее мобилизованный сын Андрей К. находится на линии боевого соприкосновения, однако получает очень маленькие выплаты.

Ситуацию удалось разрешить — сейчас боец получает денежное довольствие в полном объеме, проинформировал депутат. Он также сообщил, что есть еще несколько подобных фактов. Запросы по ним также отправлены в военную прокуратуру ЦВО.

Ранее участник СВО из Свердловской области получил дозу радиации после стирки на корабле.

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