Участник СВО из Свердловской области получал за бои на передовой 21 тысячу рублей

Как сообщил в своем telegram-канале депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов, к нему обратилась мать военнослужащего из Талицы. Женщина рассказала, что ее мобилизованный сын Андрей К. находится на линии боевого соприкосновения, однако получает очень маленькие выплаты.