Участник СВО из Свердловской области получал за бои на передовой 21 тысячу рублей

Posted 25 ноября, 15:24
Published 25 ноября, 15:24
Modified 25 ноября, 15:26
Updated 25 ноября, 15:26
Как сообщил в своем telegram-канале депутат Государственной думы от Свердловской области Максим Иванов, к нему обратилась мать военнослужащего из Талицы. Женщина рассказала, что ее мобилизованный сын Андрей К. находится на линии боевого соприкосновения, однако получает очень маленькие выплаты.
Ситуацию удалось разрешить — сейчас боец получает денежное довольствие в полном объеме, проинформировал депутат. Он также сообщил, что есть еще несколько подобных фактов. Запросы по ним также отправлены в военную прокуратуру ЦВО.
Ранее участник СВО из Свердловской области получил дозу радиации после стирки на корабле.