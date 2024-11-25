В Екатеринбурге отпустили из зала суда задержанного священника

Posted 25 ноября, 14:55
Published 25 ноября, 14:55
Modified 25 ноября, 14:57
Updated 25 ноября, 14:57
Священника из Екатеринбурга, которого задержали за непристойное поведение, отпустили в зале суда. Пока продолжается расследование, он будет находиться на свободе.
Он подозревается в преследовании девушки и непристойном поведении у подъезда ее дома на улице Куйбышева. Свою вину он полностью признал.
Суд запретил священнику созваниваться и переписываться с потерпевшей.
Известно, что священнослужителю 26 лет, он приехал из Тюмени. Работал в церкви «Большой Златоуст» на 8 Марта. Он процессе своей деятельности он отмечен церковными наградами, характеризуется положительно.