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Posted 25 ноября, 14:55

Published 25 ноября, 14:55

Modified 25 ноября, 14:57

Updated 25 ноября, 14:57

В Екатеринбурге отпустили из зала суда задержанного священника

В Екатеринбурге отпустили из зала суда задержанного священника

25 ноября 2024, 14:55
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге отпустили из зала суда задержанного за непристойное поведение священника.

Священника из Екатеринбурга, которого задержали за непристойное поведение, отпустили в зале суда. Пока продолжается расследование, он будет находиться на свободе.

Он подозревается в преследовании девушки и непристойном поведении у подъезда ее дома на улице Куйбышева. Свою вину он полностью признал.

Суд запретил священнику созваниваться и переписываться с потерпевшей.

Известно, что священнослужителю 26 лет, он приехал из Тюмени. Работал в церкви «Большой Златоуст» на 8 Марта. Он процессе своей деятельности он отмечен церковными наградами, характеризуется положительно.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Насилие#18+#Екатеринбург#Инцидент
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