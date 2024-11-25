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Posted 25 ноября, 03:52

Published 25 ноября, 03:52

Modified 25 ноября, 03:54

Updated 25 ноября, 03:54

В Екатеринбурге побит температурный рекорд за 16 лет

В Екатеринбурге побит температурный рекорд за 16 лет

25 ноября 2024, 03:52
В Екатеринбурге 23 ноября 2024 года оказалось самым теплым днем с 2008 года.

В субботу в уральской столице температура находилась на уровне 0,3 градуса. Этот показатель превышает установленную норму более, чем на семь градусов.

Поэтому данный день считается самым теплым за последние несколько лет, рассказал специалист Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

25 ноября в городе будет около нуля градусов, направление ветра южное. К ночи похолодает до -5 градусов. На следующий день, 26 ноября, будет немного холоднее: температура днем опустится до -2 градусов, а ночью — до -8 градусов.

Напомним, 28 ноября 2024 года в Свердловской области ночью станет холоднее до -11 градусов. Днем будет -6 градусов.

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