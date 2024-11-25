В Екатеринбурге побит температурный рекорд за 16 лет

Posted 25 ноября, 03:52
Published 25 ноября, 03:52
Modified 25 ноября, 03:54
Updated 25 ноября, 03:54
В субботу в уральской столице температура находилась на уровне 0,3 градуса. Этот показатель превышает установленную норму более, чем на семь градусов.
Поэтому данный день считается самым теплым за последние несколько лет, рассказал специалист Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
25 ноября в городе будет около нуля градусов, направление ветра южное. К ночи похолодает до -5 градусов. На следующий день, 26 ноября, будет немного холоднее: температура днем опустится до -2 градусов, а ночью — до -8 градусов.
Напомним, 28 ноября 2024 года в Свердловской области ночью станет холоднее до -11 градусов. Днем будет -6 градусов.