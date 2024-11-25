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Posted 25 ноября, 14:39

Published 25 ноября, 14:39

Modified 25 ноября, 14:41

Updated 25 ноября, 14:41

Участник «Агаты Кристи» лишился еще двух выступлений в крупных городах

В Екатеринбурге вновь отменен концерт Глеба Самойлова

25 ноября 2024, 14:39
Фото: Изображение Midjourney.

Участник «Агаты Кристи» лишился еще двух выступлений в крупных городах

«Мероприятие отменено»: концерт Глеба Самойлова в Екатеринбурге не состоится. Билетный оператор официально сообщил о принятом решении.

Концерт музыканта Глеба Самойлова в Екатеринбурге, запланированный на начало января 2025 года, отменен. Официальное решение озвучил билетный оператор, пишет издание Ура.ру. Оно опубликовано в социальных сетях в аккаунте клуба «Фабрика». Организаторы принесли свои извинения тем, кто планировал посетить выступление артиста.

Ранее концерт участника группы «Агата Кристи» должен был пройти в столице Свердловской области в начале августа, но тогда празднование дня рождения Самойлова-младшего перенесли. Вероятной причиной переноса мероприятия СМИ называли обращение к органам власти представителей «Русской общины». Известно, что выступления Глеба Самойлова отменены также в Краснодаре и Уфе.

Ранее жители Екатеринбурга пожаловались на трудности с возвратом денег за билеты, купленные на концерт Стаса Михайлова.

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