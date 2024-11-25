В Екатеринбурге вновь отменен концерт Глеба Самойлова

Ранее концерт участника группы «Агата Кристи» должен был пройти в столице Свердловской области в начале августа, но тогда празднование дня рождения Самойлова-младшего перенесли. Вероятной причиной переноса мероприятия СМИ называли обращение к органам власти представителей «Русской общины». Известно, что выступления Глеба Самойлова отменены также в Краснодаре и Уфе.