В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве девушки на Эльмаше

Posted 25 ноября, 09:02
Published 25 ноября, 09:02
Modified 25 ноября, 09:04
Updated 25 ноября, 09:04
По данным URA.RU, его поймали на Николо-Павловской дороге. Задержание проводили оперативные сотрудники уголовного розыска города Екатеринбурга и сотрудники полиции Алапаевска.
На допросе 37-летний мужчина по имени Аркадий П. сознался в содеянном и пояснил, что совершил убийство из-за внезапно возникшего чувства ненависти к сестре своей экс-супруги. Ранее СМИ писали, что отношения между убитой и подозреваемым были натянутыми. Перед расправой преступник длительное время употреблял алкоголь.
Напомним, жестокое убийство произошло на Эльмаше на улице Красных Командиров 23 ноября — свидетельницей расправы стала девятиклассница. Преступник перерезал жертве горло, а затем скрылся на автомобиле.