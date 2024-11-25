В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве девушки на Эльмаше

На допросе 37-летний мужчина по имени Аркадий П. сознался в содеянном и пояснил, что совершил убийство из-за внезапно возникшего чувства ненависти к сестре своей экс-супруги. Ранее СМИ писали, что отношения между убитой и подозреваемым были натянутыми. Перед расправой преступник длительное время употреблял алкоголь.