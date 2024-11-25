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Posted 25 ноября, 09:02

Published 25 ноября, 09:02

Modified 25 ноября, 09:04

Updated 25 ноября, 09:04

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве девушки на Эльмаше

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве девушки на Эльмаше

25 ноября 2024, 09:02
Фото: Изображение Midjourney.
Подозреваемый в убийстве девушки в Екатеринбурге задержан. Мужчина дал признательные показания.

По данным URA.RU, его поймали на Николо-Павловской дороге. Задержание проводили оперативные сотрудники уголовного розыска города Екатеринбурга и сотрудники полиции Алапаевска.

На допросе 37-летний мужчина по имени Аркадий П. сознался в содеянном и пояснил, что совершил убийство из-за внезапно возникшего чувства ненависти к сестре своей экс-супруги. Ранее СМИ писали, что отношения между убитой и подозреваемым были натянутыми. Перед расправой преступник длительное время употреблял алкоголь.

Напомним, жестокое убийство произошло на Эльмаше на улице Красных Командиров 23 ноября — свидетельницей расправы стала девятиклассница. Преступник перерезал жертве горло, а затем скрылся на автомобиле.

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#Ирина Кирилова#Убийство#Криминал#Задержание#Признание#Екатеринбург
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