В конце осени дачники засыпают землю этими крупами — летом урожай собирают мешками

Влагозарядный полив лучше всего провести до наступления первых заморозков, когда почва еще не промерзла. Погода должна быть ясной, без дождя или сильного ветра, чтобы вода могла эффективно впитаться в почву. Обязательно проверьте уровень влажности почвы: если осень была очень сырой, то, возможно, от полива стоит отказаться. Но если осадков было мало, то без влагозарядного полива не обойтись, особенно если вы живете в регионе с засушливым летом.