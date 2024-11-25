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Posted 25 ноября, 10:10

Published 25 ноября, 10:10

Modified 25 ноября, 10:12

Updated 25 ноября, 10:12

В конце осени дачники засыпают землю этими крупами — летом урожай собирают мешками

В конце осени дачники засыпают землю этими крупами — летом урожай собирают мешками

25 ноября 2024, 10:10
Фото: Photo by Willy the Wizard on Unsplash/Photo by Liia on Unsplash.
Рубрика
Дом и сад
В конце осени многие дачники проводят последний влагозарядный полив на своем участке. В воду при этом добавляют крупы, которые насыщают землю полезными веществами и микроэлементами.

Влагозарядный полив лучше всего провести до наступления первых заморозков, когда почва еще не промерзла. Погода должна быть ясной, без дождя или сильного ветра, чтобы вода могла эффективно впитаться в почву. Обязательно проверьте уровень влажности почвы: если осень была очень сырой, то, возможно, от полива стоит отказаться. Но если осадков было мало, то без влагозарядного полива не обойтись, особенно если вы живете в регионе с засушливым летом.

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Лучше использовать воду, температура которой близка к температуре почвы, чтобы корни растений не испытали холодовой шок. А теперь самый главный трюк: в воду для проведения влагозарядного полива мы добавим крупы. По мнению экспертов портала «Ставрополь Медиа», лучше всего насыщают почву полезными микроэлементами перловка, овсянка и пшено. Секрет — в высоком содержании крахмала и сахаров, которых растениям, как правило, не хватает.

Для полива достаточно 100–150 граммов круп на 10 литров воды. Смесь нужно оставить на несколько часов, чтобы крупы слегка набухли. Агрономы советуют проводить влагозарядный полив, когда земля уже подмерзла, но еще не покрыта глубоким снегом, — говорят специалисты-агрономы.
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Рекомендуется заливать 10–15 литров воды на квадратный метр почвы, чтобы почва была хорошо насыщена. После проведения полива крупы, которые вы использовали для приготовления настоя, равномерно разбросайте по участку и по возможности заделайте ее в землю, чтобы не привлекать голодных птиц. Далее закройте землю слоем мульчи — так почва не будет пересыхать.

По мнению специалистов, влагозарядный полив с крупами особенно необходим тем участкам, на которых в следующем вы собираетесь сажать клубнику, картофель или морковь. Эти культуры нуждаются в повышенном содержании влаги и полезных микроэлементов. Урожай после такой процедуры будете собирать мешками!

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