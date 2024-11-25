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Posted 25 ноября, 08:04

Published 25 ноября, 08:04

Modified 25 ноября, 08:06

Updated 25 ноября, 08:06

В Нижнем Тагиле на некоторых улицах отключат тепло и воду

В Нижнем Тагиле на некоторых улицах отключат тепло и воду

25 ноября 2024, 08:04
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле по ряду улиц отключат теплоснабжение и воду.

В связи с аварийно-ремонтными работами трубопровода на пересечении улиц Салтыкова-Щедрина 56 и Котовского, 25 ноября с 10 часов утра до 16 часов дня отключено центральное отопление и горячая вода, сообщает НТ МУП «Горэнерго-НТ».

Без воды и тепла временно останутся жители частного сектора почти всей улицы Калинина, улицы Гайдара с 76 до 145 дома, улицы Салтыкова-Щедрина, а также улиц Челябинская, Котовского, Красноярская, Омская.

Также под отключение попали часть улицы Круговой, начиная от 104 дома, Юннатов от 1 до 12 дома и Коровина с 3 по 32 дом.

Ранее в поселках Нижнего Тагила отключали электричество из-за плановых работ.

В Нижнем Тагиле отключат тепло и воду на нескольких улицах
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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Отключение воды#Отключение#Екатеринбург#Отключение отопления
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