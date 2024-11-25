В Нижнем Тагиле на некоторых улицах отключат тепло и воду

Posted 25 ноября, 08:04
Published 25 ноября, 08:04
Modified 25 ноября, 08:06
Updated 25 ноября, 08:06
В связи с аварийно-ремонтными работами трубопровода на пересечении улиц Салтыкова-Щедрина 56 и Котовского, 25 ноября с 10 часов утра до 16 часов дня отключено центральное отопление и горячая вода, сообщает НТ МУП «Горэнерго-НТ».
Без воды и тепла временно останутся жители частного сектора почти всей улицы Калинина, улицы Гайдара с 76 до 145 дома, улицы Салтыкова-Щедрина, а также улиц Челябинская, Котовского, Красноярская, Омская.
Также под отключение попали часть улицы Круговой, начиная от 104 дома, Юннатов от 1 до 12 дома и Коровина с 3 по 32 дом.
Ранее в поселках Нижнего Тагила отключали электричество из-за плановых работ.