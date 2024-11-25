В Нижнем Тагиле простятся с бывшим учеником школы №32

Posted 25 ноября, 14:02
Published 25 ноября, 14:02
Modified 25 ноября, 14:04
Updated 25 ноября, 14:04
25 ноября 2024 года скоропостижно умер выпускник школы №32 Иванов Максим. Юноше было всего 19 лет. Он окончил школу в прошлом году и уже успел получить профессию.
Учителя вспоминают Максима как жизнерадостного человека и хорошего товарища, готового всегда прийти на помощь.
Проститься с Максимом все желающие смогут 27 ноября в 12.30 в траурном зале Реквием.
Ранее школьники в Екатеринбурге пришли проститься с умершей сверстницей.