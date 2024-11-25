tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 14:02

Published 25 ноября, 14:02

Modified 25 ноября, 14:04

Updated 25 ноября, 14:04

В Нижнем Тагиле простятся с бывшим учеником школы №32

В Нижнем Тагиле простятся с бывшим учеником школы №32

25 ноября 2024, 14:02
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле простятся в 19-летним Ивановым Максимом.

25 ноября 2024 года скоропостижно умер выпускник школы №32 Иванов Максим. Юноше было всего 19 лет. Он окончил школу в прошлом году и уже успел получить профессию.

Учителя вспоминают Максима как жизнерадостного человека и хорошего товарища, готового всегда прийти на помощь.

Проститься с Максимом все желающие смогут 27 ноября в 12.30 в траурном зале Реквием.

Ранее школьники в Екатеринбурге пришли проститься с умершей сверстницей.

В Невьянске простятся с известным врачом-неврологом
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Дети#Екатеринбург#Умер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика