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Posted 25 ноября, 11:21

Published 25 ноября, 11:21

Modified 25 ноября, 11:23

Updated 25 ноября, 11:23

В Нижнем Тагиле «Водоканал-НТ» заплатит 1,4 млн за сброс стоков в реки

В Нижнем Тагиле «Водоканал-НТ» заплатит 1,4 млн за сброс стоков в реки

25 ноября 2024, 11:21
Фото: Изображение Midjourney.
«Водоканал» в Нижнем Тагиле попал на штраф за вред экологии. Компания должна выплатить компенсацию.

«Водоканал-НТ» признан виновным в загрязнении окружающей среды, сообщает областная прокуратура Свердловской области.

Компания, ответственная за очищение сточных вод, допустила сброс в реки Исток и Тагил загрязняющих веществ.Тем самым она причинила водным объектам ущерб, который по иску оценен в 1,4 миллиона рублей.

Суд удовлетворил требование природоохранной прокуратуры — компания обязана выплатить эту сумму.

«Водоканал» уже оштрафовали за сбросы сточных вод на 250 тысяч рублей. Организация заключила контракт на разработку проекта очистных сооружений.

Ранее стало известно о загрязнении окружающей среды в Березовском: местный «Водоканал» занижал данные о количестве сливаемых в реку Березовку отходов.

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#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Штраф#Вода#Ущерб#ООО "Водоканал-НТ"#Загрязнение#Наказание#Екатеринбург#Стоки
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