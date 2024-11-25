В Нижнем Тагиле «Водоканал-НТ» заплатит 1,4 млн за сброс стоков в реки

Posted 25 ноября, 11:21
Published 25 ноября, 11:21
Modified 25 ноября, 11:23
Updated 25 ноября, 11:23
«Водоканал-НТ» признан виновным в загрязнении окружающей среды, сообщает областная прокуратура Свердловской области.
Компания, ответственная за очищение сточных вод, допустила сброс в реки Исток и Тагил загрязняющих веществ.Тем самым она причинила водным объектам ущерб, который по иску оценен в 1,4 миллиона рублей.
Суд удовлетворил требование природоохранной прокуратуры — компания обязана выплатить эту сумму.
«Водоканал» уже оштрафовали за сбросы сточных вод на 250 тысяч рублей. Организация заключила контракт на разработку проекта очистных сооружений.
Ранее стало известно о загрязнении окружающей среды в Березовском: местный «Водоканал» занижал данные о количестве сливаемых в реку Березовку отходов.