В Нижнем Тагиле военный осужден на 4 года за дедовщину

Posted 25 ноября, 14:16
Published 25 ноября, 14:16
Modified 25 ноября, 14:18
Updated 25 ноября, 14:18
Заседание состоялось 19 ноября 2024 года. Обвиняемый был признан виновным по ч. 3 ст. 335 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она предусматривает ответственность за неуставные отношения среди военнослужащих, которые привели к тяжелым последствиям. Например, получение потерпевшим инвалидности или его самоубийство.
Согласно приговору, мужчине назначили 4 года лишения свободы условно и испытательный срок на 3 года. Если он не согласен с этим решением, то может пока еще может его обжаловать, выяснила редакция TagilCity.ru.
Ранее в Нижнем Тагиле военный получил семь лет колонии за дезертирство.