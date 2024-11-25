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Posted 25 ноября, 14:16

Published 25 ноября, 14:16

Modified 25 ноября, 14:18

Updated 25 ноября, 14:18

В Нижнем Тагиле военный осужден на 4 года за дедовщину

В Нижнем Тагиле военный осужден на 4 года за дедовщину

25 ноября 2024, 14:16
Фото: 1MI.
В Нижнетагильском гарнизонном суде вынесен приговор военнослужащему за неуставные отношения. Он приговорен к четырем годам лишения свободы условно.

Заседание состоялось 19 ноября 2024 года. Обвиняемый был признан виновным по ч. 3 ст. 335 Уголовного кодекса Российской Федерации. Она предусматривает ответственность за неуставные отношения среди военнослужащих, которые привели к тяжелым последствиям. Например, получение потерпевшим инвалидности или его самоубийство.

Согласно приговору, мужчине назначили 4 года лишения свободы условно и испытательный срок на 3 года. Если он не согласен с этим решением, то может пока еще может его обжаловать, выяснила редакция TagilCity.ru.

Ранее в Нижнем Тагиле военный получил семь лет колонии за дезертирство.

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