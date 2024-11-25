В Нижнем Тагиле вор в законе Сахно вышел на свободу

Сахно отбывал свой срок в трех регионах России — в Омской, Курганской и Свердловской областях. Изначальный срок Сахнову в размере 25 лет лишения свободы был сокращен сначала Верховным судом РФ, а затем Кетовским районным судом Курганской области.

СМИ сообщают, что свои титулы и влияние в преступном мире сохранили все лидеры ОПС «Общак» — Эдуард Сахнов, Олег Шохирев (он же — Пенсионер) и Олег Семакин (известный как «Ева»).