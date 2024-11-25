tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 ноября, 10:25

Published 25 ноября, 10:25

Modified 25 ноября, 10:57

Updated 25 ноября, 10:57

В Нижнем Тагиле вор в законе Сахно вышел на свободу

В Нижнем Тагиле вор в законе Сахно вышел на свободу

25 ноября 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле освободили вора в законе Сахно. Лидер ОПС «Общак» отбыл почти 20-летний срок.

Из колонии №12 в Нижнем Тагиле (ИК-12 «Сан-Донато») на свободу вышел вор в законе Эдуард Сахнов, известный в криминальных кругах как Сахно. Лидер организованного преступного сообщества «Общак», под контролем которого находился в 90-е годы весь Дальний Восток, отбывал наказание в течение 19,5 лет. Свой срок Сахно получил за похищение человека, вымогательство и создание ОПС.

Издание Lenta со ссылкой на «Прайм Крайм» пишет, что сразу после освобождения Эдуард Сахнов отправился в Москву, вероятно, для встречи с другим криминальным авторитетом Шакро Молодым (Захарием Калашовым), которого отпустили на свободу по состоянию здоровья в конце марта 2024 года.

Сахно отбывал свой срок в трех регионах России — в Омской, Курганской и Свердловской областях. Изначальный срок Сахнову в размере 25 лет лишения свободы был сокращен сначала Верховным судом РФ, а затем Кетовским районным судом Курганской области.
СМИ сообщают, что свои титулы и влияние в преступном мире сохранили все лидеры ОПС «Общак» — Эдуард Сахнов, Олег Шохирев (он же — Пенсионер) и Олег Семакин (известный как «Ева»).

Ранее при проведении прокурорской проверки условий содержания заключенных в ИК №12 и №13 в Свердловской области были найдены нарушения.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Преступник#Колония#Освобождение#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика