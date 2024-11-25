В Нижнем Тагиле вор в законе Сахно вышел на свободу

Posted 25 ноября, 10:25
Published 25 ноября, 10:25
Modified 25 ноября, 10:57
Updated 25 ноября, 10:57
Из колонии №12 в Нижнем Тагиле (ИК-12 «Сан-Донато») на свободу вышел вор в законе Эдуард Сахнов, известный в криминальных кругах как Сахно. Лидер организованного преступного сообщества «Общак», под контролем которого находился в 90-е годы весь Дальний Восток, отбывал наказание в течение 19,5 лет. Свой срок Сахно получил за похищение человека, вымогательство и создание ОПС.
Издание Lenta со ссылкой на «Прайм Крайм» пишет, что сразу после освобождения Эдуард Сахнов отправился в Москву, вероятно, для встречи с другим криминальным авторитетом Шакро Молодым (Захарием Калашовым), которого отпустили на свободу по состоянию здоровья в конце марта 2024 года.
Сахно отбывал свой срок в трех регионах России — в Омской, Курганской и Свердловской областях. Изначальный срок Сахнову в размере 25 лет лишения свободы был сокращен сначала Верховным судом РФ, а затем Кетовским районным судом Курганской области.
СМИ сообщают, что свои титулы и влияние в преступном мире сохранили все лидеры ОПС «Общак» — Эдуард Сахнов, Олег Шохирев (он же — Пенсионер) и Олег Семакин (известный как «Ева»).
Ранее при проведении прокурорской проверки условий содержания заключенных в ИК №12 и №13 в Свердловской области были найдены нарушения.