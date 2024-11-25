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Posted 25 ноября, 09:06

Published 25 ноября, 09:06

Modified 25 ноября, 09:08

Updated 25 ноября, 09:08

В Свердловской области школьники избили девочку и сняли это на видео

В Свердловской области школьники избили девочку и сняли это на видео

25 ноября 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney.
В Волчанске Свердловской области школьницу избили сверстницы.

Происшествие случилось в школе Волчанска. 12-летняя девочка рассказала родителям, что старшеклассники просят друг у друга сигареты. За это две девочки из 7 и 9 класса затащили ее в туалет. Одна зажала в углу, а другая снимала. Пострадавшую увезли с сотрясением в больницу, пишет Ural Mash.

Следователи проводят проверку по данному факту. Девочке назначена судмедэкспертиза. Изучаются видеозаписи произошедшего. Подозреваемые ученики будут допрошены. Также опросят родителей, учеников и учителей, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Ранее толпа родителей ворвалась в школу в Нижних Сергах после жестокого избиения девочки.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Дети#Школа#Драка#Екатеринбург#Инцидент
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