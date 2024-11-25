В Свердловской области школьники избили девочку и сняли это на видео

Происшествие случилось в школе Волчанска. 12-летняя девочка рассказала родителям, что старшеклассники просят друг у друга сигареты. За это две девочки из 7 и 9 класса затащили ее в туалет. Одна зажала в углу, а другая снимала. Пострадавшую увезли с сотрясением в больницу, пишет Ural Mash.