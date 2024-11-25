В центре Екатеринбурга появился арт-объект в виде мамонтенка

Posted 25 ноября, 05:12
Published 25 ноября, 05:12
Modified 25 ноября, 05:14
Updated 25 ноября, 05:14
Жители города положительно отнеслись к данному объекту, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Кто сделал и установил инсталляцию — неизвестно. Сообщается, что таким образом женщин решили поздравить с Днем матери. Екатеринбурженки оценили поздравление.
Напомним, в октябре 2024 года в центре Екатеринбурга художница из Нижнего Новгорода изобразила мурал на стене здания, которое расположено на улице 8 марта.