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Posted 25 ноября, 05:12

Published 25 ноября, 05:12

Modified 25 ноября, 05:14

Updated 25 ноября, 05:14

В центре Екатеринбурга появился арт-объект в виде мамонтенка

В центре Екатеринбурга появился арт-объект в виде мамонтенка

25 ноября 2024, 05:12
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В Екатеринбурге установили фигуру мамонтенка из мультфильма на набережной реки Исеть.

Жители города положительно отнеслись к данному объекту, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Кто сделал и установил инсталляцию — неизвестно. Сообщается, что таким образом женщин решили поздравить с Днем матери. Екатеринбурженки оценили поздравление.

Напомним, в октябре 2024 года в центре Екатеринбурга художница из Нижнего Новгорода изобразила мурал на стене здания, которое расположено на улице 8 марта.

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