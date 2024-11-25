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Posted 25 ноября, 08:44

Published 25 ноября, 08:44

Modified 25 ноября, 08:46

Updated 25 ноября, 08:46

В зоне СВО погиб бывший полицейский из Свердловской области

В зоне СВО погиб бывший полицейский из Свердловской области

25 ноября 2024, 08:44
Фото: 1MI.
На СВО погиб боец из Свердловской области. Экс-полицейский жил в Сухом Логе.

Андрей Казаков отправился на СВО еще в 2022 году, в зоне боевых действий был ранен, прошел лечение, а затем вернулся в ряды военнослужащих.

Экс-полицейский родился в 1973 году, жил в Сухом Логе. После службы в пограничных войсках окончил школу милиции и работал в ППС Екатеринбурга до 2000 года, затем отправился в Чечню. Получил звание ветерана боевых действий, после Чечни служил на предприятии «ФОРЭС».

В зоне СВО получил медаль «За отвагу», был командиром отделения разведывательного взвода, сообщает газета «Знамя победы».

Дома у военнослужащего остались взрослая дочь и супруга.

Ранее стало известно о попытке подкупа медицинских работников участником СВО в Екатеринбурге — мужчина хотел заплатить врачам, чтобы не возвращаться в зону боевых действий.

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