В зоне СВО погиб бывший полицейский из Свердловской области

Posted 25 ноября, 08:44
Published 25 ноября, 08:44
Modified 25 ноября, 08:46
Updated 25 ноября, 08:46
Андрей Казаков отправился на СВО еще в 2022 году, в зоне боевых действий был ранен, прошел лечение, а затем вернулся в ряды военнослужащих.
Экс-полицейский родился в 1973 году, жил в Сухом Логе. После службы в пограничных войсках окончил школу милиции и работал в ППС Екатеринбурга до 2000 года, затем отправился в Чечню. Получил звание ветерана боевых действий, после Чечни служил на предприятии «ФОРЭС».
В зоне СВО получил медаль «За отвагу», был командиром отделения разведывательного взвода, сообщает газета «Знамя победы».
Дома у военнослужащего остались взрослая дочь и супруга.
Ранее стало известно о попытке подкупа медицинских работников участником СВО в Екатеринбурге — мужчина хотел заплатить врачам, чтобы не возвращаться в зону боевых действий.