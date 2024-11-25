В зоне СВО погиб бывший полицейский из Свердловской области

Экс-полицейский родился в 1973 году, жил в Сухом Логе. После службы в пограничных войсках окончил школу милиции и работал в ППС Екатеринбурга до 2000 года, затем отправился в Чечню. Получил звание ветерана боевых действий, после Чечни служил на предприятии «ФОРЭС».