ВИЧ-инфицированных свердловчан пока не будут лечить новейшим американским лекарством

«Ленокапавир» разработан фирмой Gilead Sciences и выпускается в форме инъекций. Это препарат последнего поколения с пролонгированным действием, однако пока в схему лечения российских пациентов, в том числе из Свердловской области, он не включен, пишет Ura.ru со ссылкой на специалиста Свердловского Центра СПИД Ксению Гоголеву.