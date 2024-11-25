ВИЧ-инфицированных свердловчан пока не будут лечить новейшим американским лекарством

Posted 25 ноября, 16:00
Published 25 ноября, 16:00
Modified 25 ноября, 16:02
Updated 25 ноября, 16:02
«Ленокапавир» разработан фирмой Gilead Sciences и выпускается в форме инъекций. Это препарат последнего поколения с пролонгированным действием, однако пока в схему лечения российских пациентов, в том числе из Свердловской области, он не включен, пишет Ura.ru со ссылкой на специалиста Свердловского Центра СПИД Ксению Гоголеву.
По словам эксперта, лекарство в РФ пока не прошло процедуру сертификации. В Свердловской области доля отечественных препаратов от ВИЧ составляет около 80%. Дефицитов медикаментов для АРТ (антиретровирусной терапии) нет. Уже согласована заявка на 2025 год — поставка ожидается в январе–феврале.
В Нижнем Тагиле ВИЧ-инфицированная девушка умерла в реанимации после четырех дней мучений.