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Posted 25 ноября, 16:00

Published 25 ноября, 16:00

Modified 25 ноября, 16:02

Updated 25 ноября, 16:02

Свердловчан с ВИЧ пока не будут лечить новым американским препаратом

ВИЧ-инфицированных свердловчан пока не будут лечить новейшим американским лекарством

25 ноября 2024, 16:00
Фото: 1MI.

Свердловчан с ВИЧ пока не будут лечить новым американским препаратом

Недавно изобретенный в США препарат от ВИЧ «Ленокапавир» пока не доехал ни до Свердловской области, ни до России в целом. ВИЧ-инфицированные пациенты получают отечественные лекарства.

«Ленокапавир» разработан фирмой Gilead Sciences и выпускается в форме инъекций. Это препарат последнего поколения с пролонгированным действием, однако пока в схему лечения российских пациентов, в том числе из Свердловской области, он не включен, пишет Ura.ru со ссылкой на специалиста Свердловского Центра СПИД Ксению Гоголеву.

По словам эксперта, лекарство в РФ пока не прошло процедуру сертификации. В Свердловской области доля отечественных препаратов от ВИЧ составляет около 80%. Дефицитов медикаментов для АРТ (антиретровирусной терапии) нет. Уже согласована заявка на 2025 год — поставка ожидается в январе–феврале.

В Нижнем Тагиле ВИЧ-инфицированная девушка умерла в реанимации после четырех дней мучений.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Здоровье#Лечение#США#Здравоохранение#Лекарства#Инфекция#ВИЧ#Екатеринбург
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