Военный из Нижнего Тагила оштрафован за пьяную езду без прав

Posted 25 ноября, 14:30
Published 25 ноября, 14:30
Modified 25 ноября, 14:32
Updated 25 ноября, 14:32
Дело об административном правонарушении было рассмотрено 20 ноября 2024 года. В результате военнослужащий был признан виновным. Наказание по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ предусматривает арест до пятнадцати суток.
Однако, если административный арест применяться не может, то на нарушителя накладывается штраф в размере 30 тысяч рублей. Именно такую сумму и должен заплатить военный, выяснила редакция TagilCity.ru.
Также стало известно, что в Нижнем Тагиле военнослужащий отделался условным сроком за дедовщину. Его приговорили к четырем годам. А по законодательству ему грозило до 10 лет тюрьмы.