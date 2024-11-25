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Posted 25 ноября, 14:30

Published 25 ноября, 14:30

Modified 25 ноября, 14:32

Updated 25 ноября, 14:32

Военный из Нижнего Тагила оштрафован за пьяную езду без прав

Военный из Нижнего Тагила оштрафован за пьяную езду без прав

25 ноября 2024, 14:30
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле по решению гарнизонного суда военнослужащий приговорен к штрафу за вождение в нетрезвом виде и без прав.

Дело об административном правонарушении было рассмотрено 20 ноября 2024 года. В результате военнослужащий был признан виновным. Наказание по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ предусматривает арест до пятнадцати суток.

Однако, если административный арест применяться не может, то на нарушителя накладывается штраф в размере 30 тысяч рублей. Именно такую сумму и должен заплатить военный, выяснила редакция TagilCity.ru.

Также стало известно, что в Нижнем Тагиле военнослужащий отделался условным сроком за дедовщину. Его приговорили к четырем годам. А по законодательству ему грозило до 10 лет тюрьмы.

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