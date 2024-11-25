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Posted 25 ноября, 09:06

Published 25 ноября, 09:06

Modified 25 ноября, 09:09

Updated 25 ноября, 09:09

Военный в Нижнем Тагиле осужден на 7 лет за дезертирство

Военный в Нижнем Тагиле осужден на 7 лет за дезертирство

25 ноября 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney.
Гарнизонный суд Нижнего Тагила вынес приговор одному из военнослужащих за дезертирство. Судебное заседание прошло 19 ноября 2024 года.

Во время судебного процесса был установлено, что осужденный некоторое время назад совершил самовольный уход с места службы, рассказали в пресс-службе нижнетагильского военного ведомства.

В связи с этим мужчине назначили семь лет ИК строгого режима.

Напомним, в сентябре 2024 года в Нижнем Тагиле военный попал под суд за аналогичное нарушение. Суд вынес решение о назначении наказания подсудимому в виде пяти с половиной лет ИК общего режима.

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