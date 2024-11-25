Военный в Нижнем Тагиле осужден на 7 лет за дезертирство

Posted 25 ноября, 09:06
Published 25 ноября, 09:06
Modified 25 ноября, 09:09
Updated 25 ноября, 09:09
Во время судебного процесса был установлено, что осужденный некоторое время назад совершил самовольный уход с места службы, рассказали в пресс-службе нижнетагильского военного ведомства.
В связи с этим мужчине назначили семь лет ИК строгого режима.
Напомним, в сентябре 2024 года в Нижнем Тагиле военный попал под суд за аналогичное нарушение. Суд вынес решение о назначении наказания подсудимому в виде пяти с половиной лет ИК общего режима.