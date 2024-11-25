Житель Екатеринбурга выбросил из окна собаку

Posted 25 ноября, 08:32
Published 25 ноября, 08:32
Modified 25 ноября, 08:34
Updated 25 ноября, 08:34
Предположительно, мужчина и его 27-летняя девушка находились под воздействием запрещенных веществ. По словам очевидца, девушка кричала и просила его остановиться, пишет «КП-Екатеринбург».
Девушку пришлось увезти в психлечебницу. В полиции начали проверку по факту происшествия.
Напомним, 7 ноября 2024 года в поселке под Нижним Тагилом кто-то оставил собаку во дворе. Местные жители ее подкармливают и заботятся.