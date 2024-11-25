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Posted 25 ноября, 08:32

Published 25 ноября, 08:32

Modified 25 ноября, 08:34

Updated 25 ноября, 08:34

Житель Екатеринбурга выбросил из окна собаку

Житель Екатеринбурга выбросил из окна собаку

25 ноября 2024, 08:32
Фото: Изображение Midjourney.
31-летний житель Екатеринбурга выбросил собаку из окна многоэтажки. Происшествие случилось утром 25 ноября 2024 года.

Предположительно, мужчина и его 27-летняя девушка находились под воздействием запрещенных веществ. По словам очевидца, девушка кричала и просила его остановиться, пишет «КП-Екатеринбург».

Девушку пришлось увезти в психлечебницу. В полиции начали проверку по факту происшествия.

Напомним, 7 ноября 2024 года в поселке под Нижним Тагилом кто-то оставил собаку во дворе. Местные жители ее подкармливают и заботятся.

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