Жители Екатеринбурга заметили неопознанный объект в небе

Posted 25 ноября, 03:32
Published 25 ноября, 03:32
Modified 25 ноября, 03:34
Updated 25 ноября, 03:34
Оказалось, что в небе летает МКС. Она движется с западной стороны на восточную, рассказал екатеринбургский астроном УрФУ Владилен Санакоев.
МКС видна людям из-за отражения солнечного света. Она будет летать до 27 ноября 2024 года.
Напомним, в октябре 2024 года в Нижнем Тагиле местные жители заметили в небе комету, которая оказалась самой яркой за последние годы. Также объект видели жители Верхней Салды.