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Posted 25 ноября, 03:32

Published 25 ноября, 03:32

Modified 25 ноября, 03:34

Updated 25 ноября, 03:34

Жители Екатеринбурга заметили неопознанный объект в небе

Жители Екатеринбурга заметили неопознанный объект в небе

25 ноября 2024, 03:32
Фото: Е1.
В Екатеринбурге местные жители заметили в небе неизвестный объект. Случай произошел ночью 25 ноября 2024 года.

Оказалось, что в небе летает МКС. Она движется с западной стороны на восточную, рассказал екатеринбургский астроном УрФУ Владилен Санакоев.

МКС видна людям из-за отражения солнечного света. Она будет летать до 27 ноября 2024 года.

Напомним, в октябре 2024 года в Нижнем Тагиле местные жители заметили в небе комету, которая оказалась самой яркой за последние годы. Также объект видели жители Верхней Салды.

Жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга заметили в небе суперлуние
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#Елизавета Зиборова#Общество#Небо#МКС#Объект#УрФУ#Астрономы#Екатеринбург#Горожане#Специалист
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