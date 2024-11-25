Жители Эльмаша в Екатеринбурге остались без света

Posted 25 ноября, 04:37
Published 25 ноября, 04:37
Modified 25 ноября, 04:39
Updated 25 ноября, 04:39
По словам очевидца, без света находились екатеринбуржцы на улицах Электриков, Космонавтов и Фронтовых бригад, пишет Ура.ру.
В организации «Россети Урал» рассказали, что в вышеупомянутом районе произошел технический сбой в сети 10 кВ. Рабочие прибыли на место аварии. Вскоре подача электроэнергии была возобновлена.
Напомним, в поселке Свердловской области жители некоторых улиц несколько дней были без электричества.