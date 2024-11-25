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Posted 25 ноября, 04:37

Published 25 ноября, 04:37

Modified 25 ноября, 04:39

Updated 25 ноября, 04:39

Жители Эльмаша в Екатеринбурге остались без света

Жители Эльмаша в Екатеринбурге остались без света

25 ноября 2024, 04:37
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге жители домов на Эльмаше остались без электроэнергии ночью 25 ноября 2024 года. Уличные фонари тоже не горели.

По словам очевидца, без света находились екатеринбуржцы на улицах Электриков, Космонавтов и Фронтовых бригад, пишет Ура.ру.

В организации «Россети Урал» рассказали, что в вышеупомянутом районе произошел технический сбой в сети 10 кВ. Рабочие прибыли на место аварии. Вскоре подача электроэнергии была возобновлена.

Напомним, в поселке Свердловской области жители некоторых улиц несколько дней были без электричества.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Электричество#Рабочие#Коммунальная авария#Электроэнергия#Отключение#Екатеринбург#Местные жители
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