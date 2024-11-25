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Posted 25 ноября, 05:26

Published 25 ноября, 05:26

Modified 25 ноября, 05:28

Updated 25 ноября, 05:28

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без отопления и горячей воды из-за аварии

Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без отопления и горячей воды из-за аварии

25 ноября 2024, 05:26
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле временно отключены отопление и горячее водоснабжение на улицах Тельмана, Ильича и Молодежная. Отключение прошло утром 25 ноября 2024 года.

На теплотрассе на улице Тельмана произошла коммунальная авария. В настоящее время проводятся ремонтные работы, рассказали в «Горэнерго» Нижнего Тагила.

Отопления и воды не будет на вышеуказанных улицах до 13:30.

Напомним, 22 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле на проспекте Строителей в течение нескольких часов были отключены теплоснабжение и водоснабжение из-за проводившихся реконструкционных работ на переврезке.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Вагонка#Горячая вода#Отопление#Горэнерго#Коммунальная авария#Ремонтные работы#Теплотрасса#Екатеринбург#Авария
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