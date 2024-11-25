Жители Вагонки в Нижнем Тагиле остались без отопления и горячей воды из-за аварии

Posted 25 ноября, 05:26
Published 25 ноября, 05:26
Modified 25 ноября, 05:28
Updated 25 ноября, 05:28
На теплотрассе на улице Тельмана произошла коммунальная авария. В настоящее время проводятся ремонтные работы, рассказали в «Горэнерго» Нижнего Тагила.
Отопления и воды не будет на вышеуказанных улицах до 13:30.
Напомним, 22 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле на проспекте Строителей в течение нескольких часов были отключены теплоснабжение и водоснабжение из-за проводившихся реконструкционных работ на переврезке.