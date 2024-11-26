Александр Бастрыкин держит на контроле мигрантов из Екатеринбурга, торговавших едой

Posted 26 ноября, 13:54
Published 26 ноября, 13:54
Modified 26 ноября, 13:56
Updated 26 ноября, 13:56
Глава Следкома РФ днем 26 ноября потребовал доклад об итогах проверки в Екатеринбурге о незаконной торговле продуктами питания, небезопасными для людей, которую осуществляли мигранты.
Подготовить доклад о ситуации было поручено исполняющему обязанности руководителя ведомства по Свердловской области Константину Мирошниченко — он отправит сведения Александру Бастрыкину в Москву.
Сейчас в регионе начата процессуальная проверка, в результате которой будет принято решение об открытии уголовного дела по статье 238 УК РФ «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности».
Ранее стало известно о закрытии в Свердловской области доставки азиатской кухни из-за антисанитарии — сотрудники заведения не имели медкнижек, а продукты для приготовления суши и роллов были без маркировки и срока годности.