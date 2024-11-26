tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 13:54

Published 26 ноября, 13:54

Modified 26 ноября, 13:56

Updated 26 ноября, 13:56

Александр Бастрыкин ждет отчет о мигрантах-торговцах едой из Екатеринбурга

Александр Бастрыкин держит на контроле мигрантов из Екатеринбурга, торговавших едой

26 ноября 2024, 13:54
Фото: Изображение Midjourney.

Александр Бастрыкин ждет отчет о мигрантах-торговцах едой из Екатеринбурга

Глава СК РФ ждет доклада о факте незаконной торговли продуктами, не отвечающими обязательным требованиям безопасности.

Глава Следкома РФ днем 26 ноября потребовал доклад об итогах проверки в Екатеринбурге о незаконной торговле продуктами питания, небезопасными для людей, которую осуществляли мигранты.

Подготовить доклад о ситуации было поручено исполняющему обязанности руководителя ведомства по Свердловской области Константину Мирошниченко — он отправит сведения Александру Бастрыкину в Москву.

Сейчас в регионе начата процессуальная проверка, в результате которой будет принято решение об открытии уголовного дела по статье 238 УК РФ «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности».

Ранее стало известно о закрытии в Свердловской области доставки азиатской кухни из-за антисанитарии — сотрудники заведения не имели медкнижек, а продукты для приготовления суши и роллов были без маркировки и срока годности.

В Свердловской области закрыли доставку роллов из-за антисанитарии
Узнать подробнее
Читайте также:
Минздрав проводит проверку в горбольнице Первоуральска после массовых увольненийЗакошмарили всю округу: бандой подростков из Екатеринбурга заинтересовались в СК РФБастрыкин заинтересовался делом об отравлении детей в Нижнем Тагиле
#Александра Никитская#Проверка#Нарушение#Торговля#СК РФ#Екатеринбург#Бастрыкин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика