Большинство киосков Екатеринбурга снесут к 2025 году

Posted 26 ноября, 16:13
Published 26 ноября, 16:13
Modified 26 ноября, 16:15
Updated 26 ноября, 16:15
Городские власти выяснили, что к 2025 году завершается действие 1422 договоров на установку мобильных точек продажи. Сейчас администрация ведет проверку территорий, которые занимают действующие киоски.
Если нестационарный торговый объект стоит там, где в нем нет необходимости или нарушает законы, или располагается там, где идет туристический маршрут, или срок его размещения подходит к концу — то его вынесут за муниципальный счет.
Уже было выявлено 943 незаконных места размещения, но составлено только 46 планов размещения киосков. В этом месяце подготовят заключения еще по 774 местам — сообщает Е1.
Чтобы осуществить задуманную работу по сносу, городу понадобится около 56 млн рублей. Часть денежных средств планируется взыскать от владельцев НТО через судебное разбирательство, в ходе которого будут задействованы юристы городской администрации и представители районов.
Ранее стало известно, что на площадке для хранения изъятых киосков в Екатеринбурге планируется сделать забор и освещение.