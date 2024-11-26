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Posted 26 ноября, 16:13

Published 26 ноября, 16:13

Modified 26 ноября, 16:15

Updated 26 ноября, 16:15

Большинство киосков Екатеринбурга снесут к 2025 году

Большинство киосков Екатеринбурга снесут к 2025 году

26 ноября 2024, 16:13
Фото: 1MI.
В течение следующего года на улицах Екатеринбурга значительно уменьшится количество забегаловок, шаурмечных, киосков и подобных ларьков, размещенных на городской территории.

Городские власти выяснили, что к 2025 году завершается действие 1422 договоров на установку мобильных точек продажи. Сейчас администрация ведет проверку территорий, которые занимают действующие киоски.

Если нестационарный торговый объект стоит там, где в нем нет необходимости или нарушает законы, или располагается там, где идет туристический маршрут, или срок его размещения подходит к концу — то его вынесут за муниципальный счет.

Уже было выявлено 943 незаконных места размещения, но составлено только 46 планов размещения киосков. В этом месяце подготовят заключения еще по 774 местам — сообщает Е1.

Чтобы осуществить задуманную работу по сносу, городу понадобится около 56 млн рублей. Часть денежных средств планируется взыскать от владельцев НТО через судебное разбирательство, в ходе которого будут задействованы юристы городской администрации и представители районов.

Ранее стало известно, что на площадке для хранения изъятых киосков в Екатеринбурге планируется сделать забор и освещение.

#Ирина Кирилова#Город#Администрация#Снос#Киоск#Екатеринбург
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