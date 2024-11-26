«Бросил вызов себе». В Березовском скорбят по погибшему на СВО 19-летнему бойцу

Posted 26 ноября, 16:18
Published 26 ноября, 16:18
Modified 26 ноября, 16:20
Updated 26 ноября, 16:20
Рядового Кирилла Георгиевича Славина похоронят в среду, 27 ноября, сообщил мэр Березовского Евгений Писцов.
Он погиб 17 ноября 2024 года при освобождении Новогродовки в ДНР, не дожив до своего 20-летия всего пару недель. До вступления в ряды ВС РФ Кирилл Славин учился в техникуме, затем работал мастером шиномонтажа в автосервисе.
В зону специальной военной операции отправился добровольцем, бросив вызов самому себе. Там, «за „ленточкой“, он проявил себя как храбрый воин, ответственно и добросовестно выполняя задачи командира, — отметил Евгений Писцов.
У молодого бойца на родине остались мама, бабушка и младший брат, а также любимая девушка. Прощание с героем начнется с 12 часов: сначала пройдет отпевание в храме, затем прощание у дома, а в 13 часов — всеобщий траурный митинг на площади МТРЗ.