«Бросил вызов себе». В Березовском скорбят по погибшему на СВО 19-летнему бойцу

У молодого бойца на родине остались мама, бабушка и младший брат, а также любимая девушка. Прощание с героем начнется с 12 часов: сначала пройдет отпевание в храме, затем прощание у дома, а в 13 часов — всеобщий траурный митинг на площади МТРЗ.