tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 16:18

Published 26 ноября, 16:18

Modified 26 ноября, 16:20

Updated 26 ноября, 16:20

В Березовском простятся с погибшим на СВО рядовым Кириллом Славиным

«Бросил вызов себе». В Березовском скорбят по погибшему на СВО 19-летнему бойцу

26 ноября 2024, 16:18
Фото: 1MI.

В Березовском простятся с погибшим на СВО рядовым Кириллом Славиным

В Березовском состоятся похороны Кирилла Славина, 19-летнего парня, который отправился на СВО добровольцем.

Рядового Кирилла Георгиевича Славина похоронят в среду, 27 ноября, сообщил мэр Березовского Евгений Писцов.

Он погиб 17 ноября 2024 года при освобождении Новогродовки в ДНР, не дожив до своего 20-летия всего пару недель. До вступления в ряды ВС РФ Кирилл Славин учился в техникуме, затем работал мастером шиномонтажа в автосервисе.

Фото: страница Евгения Писцова в ВК
В зону специальной военной операции отправился добровольцем, бросив вызов самому себе. Там, «за „ленточкой“, он проявил себя как храбрый воин, ответственно и добросовестно выполняя задачи командира, — отметил Евгений Писцов.

У молодого бойца на родине остались мама, бабушка и младший брат, а также любимая девушка. Прощание с героем начнется с 12 часов: сначала пройдет отпевание в храме, затем прощание у дома, а в 13 часов — всеобщий траурный митинг на площади МТРЗ.

Ранее в Березовском также простились с поваром Павлом Шпаньковым и бойцом Андреем Балясовым.

Боец из Березовского погиб на СВО, бросившись в толпу врагов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Березовском простятся с бойцом СВОВ Нижнем Тагиле простятся со стрелком СВОВ селе Маминское проводят в последний путь героически погибшего на СВО штурмовика
#Дарья Бобровицкая#Общество#Березовский#Похороны#Прощание#Екатеринбург#СВО#Боец СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика