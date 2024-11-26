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Posted 26 ноября, 14:13

Published 26 ноября, 14:13

Modified 26 ноября, 14:15

Updated 26 ноября, 14:15

Бывший глава свердловского Управления дорог ушел на СВО

Бывший глава свердловского Управления дорог ушел на СВО

26 ноября 2024, 14:13
Фото: 1MI.
Экс-глава управления автодорог Свердловской области Вячеслав Данилов уехал на СВО.

Данилов подписал контракт с Министерством обороны РФ. После этого он был отправлен на СВО. Это позволило обвиняемому в получении взятки экс-чиновнику приостановить следствие по его делу.

В картотеке суда указано, что местонахождение обвиняемого неизвестно. В региональном следкоме ситуацию не комментируют, пишет URA.RU.

Напомним, Данилова задержали в 2023 году за взятку в размере 12 млн рублей.

Ранее бывший свердловский министр Василий Старков уехал на СВО.

Свердловский экс-министр транспорта Василий Старков признался во взяточничестве
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#Екатерина Смирнова#Общество#Суд#Чиновник#Екатеринбург#СВО#Боец СВО
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