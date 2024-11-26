Бывший глава свердловского Управления дорог ушел на СВО

Posted 26 ноября, 14:13
Published 26 ноября, 14:13
Modified 26 ноября, 14:15
Updated 26 ноября, 14:15
Данилов подписал контракт с Министерством обороны РФ. После этого он был отправлен на СВО. Это позволило обвиняемому в получении взятки экс-чиновнику приостановить следствие по его делу.
В картотеке суда указано, что местонахождение обвиняемого неизвестно. В региональном следкоме ситуацию не комментируют, пишет URA.RU.
Напомним, Данилова задержали в 2023 году за взятку в размере 12 млн рублей.
Ранее бывший свердловский министр Василий Старков уехал на СВО.