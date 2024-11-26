Дети-хоккеисты из Екатеринбурга и Челябинска подрались на льду

За последние 60 секунд матча рефери не раз пришлось оттаскивать юных игроков друг от друга: следующая потасовка произошла через несколько секунд после предыдущей и привела к нескольким дракам, затем случились еще три стычки. Всего хоккеисты 2014 года рождения устроили на поле семь драк.