Дети-хоккеисты из Екатеринбурга и Челябинска подрались на льду

Posted 26 ноября, 10:34
Published 26 ноября, 10:34
Modified 26 ноября, 10:36
Updated 26 ноября, 10:36
На юношеском турнире по хоккею судьям матча между «Д13-Юность» из Екатеринбурга и «Трактором» из Челябинска пришлось разнимать 10-летних детей на льду.
Портал E1 пишет, что в третьем периоде игры в последнюю минуту хоккеист «D13-Юность» сбил противника с ног, а затем стал бить соперника. Пострадавшего увели с поля товарищи по команде. После этого ребята вышли из себя.
За последние 60 секунд матча рефери не раз пришлось оттаскивать юных игроков друг от друга: следующая потасовка произошла через несколько секунд после предыдущей и привела к нескольким дракам, затем случились еще три стычки. Всего хоккеисты 2014 года рождения устроили на поле семь драк.
Игра завершилась победой «Трактора»: 6 шайб против 3 у «D13-Юность».
Ранее стало известно, что жители Екатеринбурга стоят в очередях возле КРК «Уралец» из-за невозможности купить билеты на матчи КХЛ онлайн.