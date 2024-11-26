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Posted 26 ноября, 10:34

Published 26 ноября, 10:34

Modified 26 ноября, 10:36

Updated 26 ноября, 10:36

Юные игроки в хоккей устроили драку на матче Челябинск-Екатеринбург

Дети-хоккеисты из Екатеринбурга и Челябинска подрались на льду

26 ноября 2024, 10:34
Фото: 1MI.

Юные игроки в хоккей устроили драку на матче Челябинск-Екатеринбург

Во время матча десятилетних спортсменов из Екатеринбурга и Челябинска разнимали несколько раз за одну минуту.

На юношеском турнире по хоккею судьям матча между «Д13-Юность» из Екатеринбурга и «Трактором» из Челябинска пришлось разнимать 10-летних детей на льду.

Портал E1 пишет, что в третьем периоде игры в последнюю минуту хоккеист «D13-Юность» сбил противника с ног, а затем стал бить соперника. Пострадавшего увели с поля товарищи по команде. После этого ребята вышли из себя.

За последние 60 секунд матча рефери не раз пришлось оттаскивать юных игроков друг от друга: следующая потасовка произошла через несколько секунд после предыдущей и привела к нескольким дракам, затем случились еще три стычки. Всего хоккеисты 2014 года рождения устроили на поле семь драк.

Игра завершилась победой «Трактора»: 6 шайб против 3 у «D13-Юность».

Ранее стало известно, что жители Екатеринбурга стоят в очередях возле КРК «Уралец» из-за невозможности купить билеты на матчи КХЛ онлайн.

В Екатеринбурге возле КРК «Уралец» выстроились огромные очереди
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