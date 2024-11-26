«Долой уныние»: что стало с героем популярного мема

Posted 26 ноября, 09:11
Published 26 ноября, 09:11
Modified 26 ноября, 09:55
Updated 26 ноября, 09:55
Видео, которое до сих пор смешит пользователей социальных сетей, в этом году исполнилось 15 лет. Действо происходило 1 мая 2009 года. Илья Коровин, он же Илья Тагильчанин, рассказал редакции TagilCity.ru, что в то время он заинтересовался деятельностью в политической сфере и даже вступил в одну из партий. Однако само выступление именно в этот день не планировалось: он помогал установить звуковую аппаратуру для митинга у КДК «Современник».
Я не планировал выступать, так как до этого был день рождения моего близкого друга. Я был, мягко говоря, слегка навеселе. Уже в толпе, где я стоял со своим товарищем, обратился один мужчина и сказал «Ничего у вас не получится». После этих слов я не выдержал, взял микрофон что-то говорил и в этой речи и сказал свою знаменитую на все времена фразу. «Никому нет дела до того что происходит. Вот говорят из народа „Да у вас ничего не получится“. Это у нас что ли ничего не получится? Это у нас что ли ничего не получится русский народ, а? Долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи! Долой уныние, о чем вы говорите?» — рассказывает Илья Тагильчанин.
В те годы Илья активно искал себя. В 2008-м он занимался организацией мероприятий в своей агентстве «Гудмэн», позже участвовал в PR-кампании одного из кандидатов на пост главы города, а также искал клиентов в другом ремесле. Обо всем по порядку.
Некоторое время Илья Коровин прожил в Екатеринбурге, а в Нижний Тагил ездил на выходные — к семье, его сын как раз заканчивал 9-й класс. Вскоре тагильчанин решил вообще уехать из области, поскольку понял, что не видит здесь перспектив ни для себя, ни для ребенка. Выбор пал на Москву.
Спустя время в столице сын Ильи сначала окончил факультет мультипликации московского колледжа, а затем пошел по этой же специальности на высшее образование. А у Ильи, свое дело — он профессионально занялся укладкой плитки, собирает команду, обучает ремеслу всех желающих.
Я самозанятый предприниматель, тружусь сам на себя, организовал и собираю команду, обучаю молодых ребят поточному ремеслу, вышли на очень высокий уровень, но еще есть куда расти. Пожалуй, для моего возраста — это резкий рывок вперед и мега-успешность, — уверен Илья Коровин.
В период своей активно социальной жизни в Нижнем Тагиле в беседе с корреспондентом TagilCity.ru собеседник рассказал об одном случае. К Илье обратилась неизвестная женщина, дочь которой травмировалась у супермаркета, запнувшись о неправильно смонтированный металлический спуск. Упала сильно — пришлось наложить пять швов.
Я снял видео, где все показал, обосновал и объяснил. И сказал в нем, что магазин полностью неправ и что надо мирно решить вопрос. По телефону я нашел главного управляющего всеми магазинами в городе. Отправил ему видео и обосновал все. «Что вы предлагаете?» — спросили меня. Я предложил — пусть девочка придет в магазин и бесплатно возьмет все, что захочет и сколько сможет сама унести. Он согласился.
Также Илья был задействован в уборке лесов, парков, кладбища от мусора. Занимался организацией игр в «Русские городки» и работал квартальным инспектором в администрации Дзержинского района с детьми и многим другим. Тагильчанам он запомнился еще и тем, что в 2018 году боролся за кресло мэра.
Несмотря на то, что уже более 4 лет Илья не живет в Нижнем Тагиле, он до сих пор интересуется событиями, которые происходят в городе. Рассказывает, что одной из его предлагаемых инициатив было введение в школах наставничества — для внеклассной занятости.
То, что сейчас происходит с молодежью в Нижнем Тагиле, должно вызывать тревогу у любого здравомыслящего человека. Это и групповые избиения взрослых молодыми, это и драки в школах, буллинг, разгильдяйство. Это и в конце концов два суицида в этом году 15-летних молодых людей. Молодежь растет без разумных наставников, им не на кого ровняться.
Хоть уже несколько лет Илья живет в столице, в социальных сетях он до сих пор позиционирует себя Тагильчанином.