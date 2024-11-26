«Долой уныние»: что стало с героем популярного мема

Видео, которое до сих пор смешит пользователей социальных сетей, в этом году исполнилось 15 лет. Действо происходило 1 мая 2009 года. Илья Коровин, он же Илья Тагильчанин, рассказал редакции TagilCity.ru, что в то время он заинтересовался деятельностью в политической сфере и даже вступил в одну из партий. Однако само выступление именно в этот день не планировалось: он помогал установить звуковую аппаратуру для митинга у КДК «Современник».