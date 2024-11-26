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Posted 26 ноября, 10:26

Published 26 ноября, 10:26

Modified 26 ноября, 10:28

Updated 26 ноября, 10:28

«ЭкоПрактикум» для областных СМИ прошел на базе мультицентра «Народный» в Тагиле

«ЭкоПрактикум» для областных СМИ прошел на базе мультицентра «Народный» в Тагиле

26 ноября 2024, 10:26
Фото: tagilcity.ru.
26 ноября 2024 года в экодоме «Народный» в Нижнем Тагиле прошел первый «ЭкоПрактикум», организованный для работников СМИ Свердловской области. Гости события обсудили значимость экологических проблем, их последствия и возможные пути решения.

Команда регионального оператора разработала новый просветительский формат — «ЭкоПрактикум». Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области оказало поддержку в реализации проекта, который рассчитан на взрослую аудиторию и несет в себе возможность ускоренного погружения в современную экологическую повестку.

В рамках мероприятия спикеры затронули тему раздельного сбора и переработки отходов, разобрали важность перехода к экономике замкнутого цикла и выполнения задач концепции устойчивого развития на период до 2030 года, созданной в ООН и адаптированной Росстатом для РФ.

Сегодня у нас проходит запуск нового курса для взрослых, направленного на просвещение в сфере с твердыми коммунальными отходами. Мы обучаем экологичности, стараемся объяснить взаимосвязь экологии и здоровья человека. К нам в экодом приходят в основном школьники и студенты. Взрослых, к сожалению, не так много, поэтому специально для них мы создали краткий, но емкий практикум. Думаю, что в конце декабря мы запустим его в массы, — рассказала корреспонденту TagilCity.ru руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила. Фото: tagilcity.ru

После небольшой лекции, участники события занимались разработкой плана действий по формированию нового экологического мировоззрения среди населения.

Экологическому просвещению в Свердловской области уделяется большое внимание. Жителям региона важно знать, как правильно обращаться с отходами, чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду. Экодома стали для уральцев центрами притяжения, потому что в них люди не только могут сдать отходы на переработку, но и получить новые знания об экологичном поведении. Для детей здесь проводятся игры и мастер-классы. Формат экодомов показал себя как эффективный механизм, поэтому мы планируем развивать эту систему и дальше, — подчеркнул заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Каждый журналист участвовал в обсуждении и мог высказать свою точку зрения. Кроме того, интересными оказались экскурсия по мультицентру, а также мастер-классы по изготовлению брелоков и ярких принтов на футболках.

«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила
«ЭкоПрактикум» для представителей СМИ в экодоме Нижнего Тагила. Фото: tagilcity.ru

Завершением «ЭкоПрактикума» стало вручение дипломов, подтверждающих готовность присутствующих делиться полученными знаниями с аудиторией посредством информационных публикаций.

Мы хотим, чтобы взрослые стали активными участниками новой экологической культуры. Это не только про сортировку отходов, но и про осознанное отношение к ресурсам в целом. Журналисты — именно те, кто формирует общественное мнение, и логично, что именно они первыми получили дипломы первого «ЭкоПрактикума», — заключил генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.

Ранее мы сообщали о старте в экодоме «Народный» нового просветительского сезона и конкурса елочных украшений из вторичного сырья.

Конкурс елочных украшений из вторсырья стартовал в Свердловской области
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Здоровье#Проблемы#Образование#СМИ#Игры#Дипломы#Екатеринбург#Рифей#Переработка отходов#Мастер-классы#Экодом
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