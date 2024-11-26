«ЭкоПрактикум» для областных СМИ прошел на базе мультицентра «Народный» в Тагиле

Posted 26 ноября, 10:26
Published 26 ноября, 10:26
Modified 26 ноября, 10:28
Updated 26 ноября, 10:28
Команда регионального оператора разработала новый просветительский формат — «ЭкоПрактикум». Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области оказало поддержку в реализации проекта, который рассчитан на взрослую аудиторию и несет в себе возможность ускоренного погружения в современную экологическую повестку.
В рамках мероприятия спикеры затронули тему раздельного сбора и переработки отходов, разобрали важность перехода к экономике замкнутого цикла и выполнения задач концепции устойчивого развития на период до 2030 года, созданной в ООН и адаптированной Росстатом для РФ.
Сегодня у нас проходит запуск нового курса для взрослых, направленного на просвещение в сфере с твердыми коммунальными отходами. Мы обучаем экологичности, стараемся объяснить взаимосвязь экологии и здоровья человека. К нам в экодом приходят в основном школьники и студенты. Взрослых, к сожалению, не так много, поэтому специально для них мы создали краткий, но емкий практикум. Думаю, что в конце декабря мы запустим его в массы, — рассказала корреспонденту TagilCity.ru руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.
После небольшой лекции, участники события занимались разработкой плана действий по формированию нового экологического мировоззрения среди населения.
Экологическому просвещению в Свердловской области уделяется большое внимание. Жителям региона важно знать, как правильно обращаться с отходами, чтобы снизить негативное влияние на окружающую среду. Экодома стали для уральцев центрами притяжения, потому что в них люди не только могут сдать отходы на переработку, но и получить новые знания об экологичном поведении. Для детей здесь проводятся игры и мастер-классы. Формат экодомов показал себя как эффективный механизм, поэтому мы планируем развивать эту систему и дальше, — подчеркнул заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.
Каждый журналист участвовал в обсуждении и мог высказать свою точку зрения. Кроме того, интересными оказались экскурсия по мультицентру, а также мастер-классы по изготовлению брелоков и ярких принтов на футболках.
Завершением «ЭкоПрактикума» стало вручение дипломов, подтверждающих готовность присутствующих делиться полученными знаниями с аудиторией посредством информационных публикаций.
Мы хотим, чтобы взрослые стали активными участниками новой экологической культуры. Это не только про сортировку отходов, но и про осознанное отношение к ресурсам в целом. Журналисты — именно те, кто формирует общественное мнение, и логично, что именно они первыми получили дипломы первого «ЭкоПрактикума», — заключил генеральный директор компании «Рифей» Артем Ткаченко.
Ранее мы сообщали о старте в экодоме «Народный» нового просветительского сезона и конкурса елочных украшений из вторичного сырья.