«Это неправильно». Тагильские депутаты заговорили об отсутствии детской травматологии

Posted 26 ноября, 16:59
Published 26 ноября, 16:59
Modified 26 ноября, 17:01
Updated 26 ноября, 17:01
Маленькие тагильчане с травмами вынуждены обращаться во взрослые травмпункты, констатировали депутаты. Если ситуация очень серьезная, их приходится везти в Екатеринбург, хотя путь неблизкий — более 130 км, и это неправильно. Вопрос был поднят на заседании думской комиссии с участием представителя Минздрава Бориса Вологженина.
Плановую травматологическую помощь маленьким горожанам готов оказывать госпиталь Тетюхина, однако неотложные случаи медучреждение брать не готово — консенсус по этом вопросу между больницей и Минздравом найти пока не удается, отметил Вологженин.
Проблему могло бы решить строительство детской многопрофильной больницы, однако пока это лишь проект — нет источников финансирования.
Ранее тагильские хирурги провели уникальную операцию по установку подкожного дефибриллятора.