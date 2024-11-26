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Posted 26 ноября, 16:59

Published 26 ноября, 16:59

Modified 26 ноября, 17:01

Updated 26 ноября, 17:01

Тагильские депутаты обсудили открытие в городе детской травматологии

«Это неправильно». Тагильские депутаты заговорили об отсутствии детской травматологии

26 ноября 2024, 16:59
Фото: 1MI.

Тагильские депутаты обсудили открытие в городе детской травматологии

Депутаты гордумы Нижнего Тагила на заседании думской комиссии подняли вопрос о лечении детей с травмами. В городе нет ни профильного травматологического отделения, ни травмпункта.

Маленькие тагильчане с травмами вынуждены обращаться во взрослые травмпункты, констатировали депутаты. Если ситуация очень серьезная, их приходится везти в Екатеринбург, хотя путь неблизкий — более 130 км, и это неправильно. Вопрос был поднят на заседании думской комиссии с участием представителя Минздрава Бориса Вологженина.

Плановую травматологическую помощь маленьким горожанам готов оказывать госпиталь Тетюхина, однако неотложные случаи медучреждение брать не готово — консенсус по этом вопросу между больницей и Минздравом найти пока не удается, отметил Вологженин.

Проблему могло бы решить строительство детской многопрофильной больницы, однако пока это лишь проект — нет источников финансирования.

Ранее тагильские хирурги провели уникальную операцию по установку подкожного дефибриллятора.

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