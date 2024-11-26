«Это неправильно». Тагильские депутаты заговорили об отсутствии детской травматологии

Маленькие тагильчане с травмами вынуждены обращаться во взрослые травмпункты, констатировали депутаты. Если ситуация очень серьезная, их приходится везти в Екатеринбург, хотя путь неблизкий — более 130 км, и это неправильно. Вопрос был поднят на заседании думской комиссии с участием представителя Минздрава Бориса Вологженина.