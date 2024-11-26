Фарш из морозилки растает в два счета без микроволновки: хитрый трюк с кастрюлями

Вам понадобятся две кастрюли из нержавеющей стали или алюминия, которые хорошо проводят тепло — одна побольше, другая поменьше. В большую кастрюлю кладем фарш — закрывать крышкой ее не надо. Сверху на фарш ставим маленькую кастрюлю, наполненную теплой водой. Металл будет нагреваться — замороженный кусок начнет очень быстро оттаивать. По мере остывания воды ее можно менять. Таким образом фарш разморозится значительно быстрее, чем просто при комнатной температуре.