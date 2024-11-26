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Posted 26 ноября, 11:01

Published 26 ноября, 11:01

Modified 26 ноября, 11:03

Updated 26 ноября, 11:03

Фарш из морозилки растает в два счета без микроволновки: хитрый трюк с кастрюлями

Фарш из морозилки растает в два счета без микроволновки: хитрый трюк с кастрюлями

26 ноября 2024, 11:01
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Порой хозяйке приходится ждать несколько часов, прежде чем оттает кусок мяса или фарша из морозилки. Если у вас нет времени, а под рукой нет микроволновки, попробуйте разморозить мясной продукт с помощью двух кастрюль.

Каких только способов не изобретают хитрые хозяйки, чтобы облегчить приготовление пищи! Например, смекалистые поварихи для быстрой разморозки фарша или мяса используют метод двух кастрюль. Этот способ прекрасно подойдет, если нет под рукой микроволновки.

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Вам понадобятся две кастрюли из нержавеющей стали или алюминия, которые хорошо проводят тепло — одна побольше, другая поменьше. В большую кастрюлю кладем фарш — закрывать крышкой ее не надо. Сверху на фарш ставим маленькую кастрюлю, наполненную теплой водой. Металл будет нагреваться — замороженный кусок начнет очень быстро оттаивать. По мере остывания воды ее можно менять. Таким образом фарш разморозится значительно быстрее, чем просто при комнатной температуре.

На разморозку в зависимости от количества фарша может уйти 20−30 минут. Размороженный продукт следует начать готовить. Не стоит его надолго оставлять при комнатной температуре, — пишет портал «Хибины».

Существуют и другие эффективные способы быстро привести фарш или кусок мясо в «рабочее» состояние.

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  • Размораживание в микроволновке. Это один из самых быстрых способов. Поместите кусок в микроволновую печь, выберите режим «разморозка» или установите низкую мощность (около 200 Вт). Размораживайте фарш по 1-2 минуты с каждой стороны, но следите, чтобы мясо не начало готовиться.
  • Холодная вода. Поместите запечатанный пакет с фаршем в раковину или миску с холодной водой. Придерживайтесь простого принципа: 500 грамм фарша размораживается за 30-40 минут. Меняйте воду каждые 10-15 минут, так как она будет нагреваться.

Ранее эксперт дал однозначный ответ, нужно ли сливать первую воду при варке бульона.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Мясо#Кулинария#Рецепты#КЦ#Еда и напитки#Фарш#Кастрюли#Размораживание
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