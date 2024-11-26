Фарш из морозилки растает в два счета без микроволновки: хитрый трюк с кастрюлями

Posted 26 ноября, 11:01
Published 26 ноября, 11:01
Modified 26 ноября, 11:03
Updated 26 ноября, 11:03
Каких только способов не изобретают хитрые хозяйки, чтобы облегчить приготовление пищи! Например, смекалистые поварихи для быстрой разморозки фарша или мяса используют метод двух кастрюль. Этот способ прекрасно подойдет, если нет под рукой микроволновки.
Вам понадобятся две кастрюли из нержавеющей стали или алюминия, которые хорошо проводят тепло — одна побольше, другая поменьше. В большую кастрюлю кладем фарш — закрывать крышкой ее не надо. Сверху на фарш ставим маленькую кастрюлю, наполненную теплой водой. Металл будет нагреваться — замороженный кусок начнет очень быстро оттаивать. По мере остывания воды ее можно менять. Таким образом фарш разморозится значительно быстрее, чем просто при комнатной температуре.
На разморозку в зависимости от количества фарша может уйти 20−30 минут. Размороженный продукт следует начать готовить. Не стоит его надолго оставлять при комнатной температуре, — пишет портал «Хибины».
Существуют и другие эффективные способы быстро привести фарш или кусок мясо в «рабочее» состояние.
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