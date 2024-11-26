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Posted 26 ноября, 13:17

Published 26 ноября, 13:17

Modified 26 ноября, 13:19

Updated 26 ноября, 13:19

Каменск-Уральский вышел в лидеры по заболеваемости ОРВИ

Каменск-Уральский вышел в лидеры по заболеваемости ОРВИ

26 ноября 2024, 13:17
Фото: 1MI.
Каменск-Уральский лидирует по заболеваемости ОРВИ в регионе.

Число заболевших ОРВИ постепенно растет. Однако, стоит отметить, что осенью 2024 года распространение инфекции происходит значительно меньше среднего многолетнего уровня.

В Свердловской области больше всех заболевают в Каменске-Уральском. По статистике, здесь чаще всего болеют в регионе, сообщает KU66.RU.

На сегодняшний день в области болеет простудой 32 тысячи человек. 50% заболевших — дети. В основном свердловчане подхватывают боковирусы и риновирусы.

Медики советуют сделать прививку от гриппа, регулярно мыть руки, тепло одеваться.

Напомним, в Нижнем Тагиле школу перевели на дистант из-за гриппа и ОРВИ.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#ОРВИ#Здоровье детей#Екатеринбург
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