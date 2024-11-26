Каменск-Уральский вышел в лидеры по заболеваемости ОРВИ

Posted 26 ноября, 13:17
Published 26 ноября, 13:17
Modified 26 ноября, 13:19
Updated 26 ноября, 13:19
Число заболевших ОРВИ постепенно растет. Однако, стоит отметить, что осенью 2024 года распространение инфекции происходит значительно меньше среднего многолетнего уровня.
В Свердловской области больше всех заболевают в Каменске-Уральском. По статистике, здесь чаще всего болеют в регионе, сообщает KU66.RU.
На сегодняшний день в области болеет простудой 32 тысячи человек. 50% заболевших — дети. В основном свердловчане подхватывают боковирусы и риновирусы.
Медики советуют сделать прививку от гриппа, регулярно мыть руки, тепло одеваться.
Напомним, в Нижнем Тагиле школу перевели на дистант из-за гриппа и ОРВИ.