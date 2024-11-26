«Клеевая» ловушка не оставит усачам шансов — тараканы в доме исчезнут навсегда

Posted 26 ноября, 10:03
Published 26 ноября, 10:03
Modified 26 ноября, 10:05
Updated 26 ноября, 10:05
Тараканы могут быть носителями различных патогенов — таких как Salmonella и E. coli, которые могут вызывать пищевые инфекции. Эти насекомые часто обитает в грязных местах, таких как канализации и свалки, и, перемещаясь по квартире, оставляют грязь и микробы.
Частицы тела тараканов, их экскременты и слюна вызывают аллергические реакции у людей, особенно у детей и людей с предрасположенностью к аллергиям или астме. Также тараканы выделяют феромоны и другие химические вещества, которые могут создавать неприятный запах в помещении, особенно при массовом скоплении.
И вдобавок тараканы очень быстро размножаются. Самка откладывает десятки яиц каждые несколько недель, что приводит к быстрому увеличению их численности. Это может стать серьезной проблемой, если не принимать меры по их истреблению.
При этом традиционный дихлофос, как и другие химические методы, зачастую оказываются малоэффективными.
Не дихлофосом единым можно вывести таракашек из дома или квартиры. Есть масса народных и очень эффективных средств без всякой химии. Это очень важно, если в доме есть дети, пожилые люди и домашняя живность, — пишет портал «Хибины» со ссылкой на профессионального блогера-дезинсектора Мастер-ОК.
Попробуйте приготовить так называемую «клеевую» ловушку, которая не оставит усачам шансов. Сделать ее очень просто. Необходимо растворить небольшое количество крахмала в горячей воде. Должно получиться что-то вроде киселя, однако смесь не должна быть слишком густой. Для приманки тараканов в крахмал нужно добавить немного малинового или клубничного варенья, также подойдет мед — сладости привлекают насекомых. Готовую смесь для ловушки нужно перелить в 5-литровую пластиковую бутылку — ее стены нужно смазать вазелином для дополнительной липкости.
Можно изготовить множество таких ловушек, и каждая в итоге будет наполнена тараканами, уверяет эксперт. При этом вы не используете ни капли вредной химии, а значит не пострадают ни дети, ни домашние животные.
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