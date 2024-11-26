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Posted 26 ноября, 10:03

Published 26 ноября, 10:03

Modified 26 ноября, 10:05

Updated 26 ноября, 10:05

«Клеевая» ловушка не оставит усачам шансов — тараканы в доме исчезнут навсегда

«Клеевая» ловушка не оставит усачам шансов — тараканы в доме исчезнут навсегда

26 ноября 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Люди, которые сталкиваются с нашествием тараканов в своих домах, знают, как трудно вывести коварных усачей. Химические средства помогают лишь временно. Однако есть действенный метод, который поможет переломить ход битвы в вашу пользу.

Тараканы могут быть носителями различных патогенов — таких как Salmonella и E. coli, которые могут вызывать пищевые инфекции. Эти насекомые часто обитает в грязных местах, таких как канализации и свалки, и, перемещаясь по квартире, оставляют грязь и микробы.

Частицы тела тараканов, их экскременты и слюна вызывают аллергические реакции у людей, особенно у детей и людей с предрасположенностью к аллергиям или астме. Также тараканы выделяют феромоны и другие химические вещества, которые могут создавать неприятный запах в помещении, особенно при массовом скоплении.

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И вдобавок тараканы очень быстро размножаются. Самка откладывает десятки яиц каждые несколько недель, что приводит к быстрому увеличению их численности. Это может стать серьезной проблемой, если не принимать меры по их истреблению.

При этом традиционный дихлофос, как и другие химические методы, зачастую оказываются малоэффективными.

Не дихлофосом единым можно вывести таракашек из дома или квартиры. Есть масса народных и очень эффективных средств без всякой химии. Это очень важно, если в доме есть дети, пожилые люди и домашняя живность, — пишет портал «Хибины» со ссылкой на профессионального блогера-дезинсектора Мастер-ОК.
Тараканы переносят инфекции и грязьТараканы переносят инфекции и грязь
Тараканы переносят инфекции и грязь. Фото: Изображение Midjourney

Попробуйте приготовить так называемую «клеевую» ловушку, которая не оставит усачам шансов. Сделать ее очень просто. Необходимо растворить небольшое количество крахмала в горячей воде. Должно получиться что-то вроде киселя, однако смесь не должна быть слишком густой. Для приманки тараканов в крахмал нужно добавить немного малинового или клубничного варенья, также подойдет мед — сладости привлекают насекомых. Готовую смесь для ловушки нужно перелить в 5-литровую пластиковую бутылку — ее стены нужно смазать вазелином для дополнительной липкости.

Можно изготовить множество таких ловушек, и каждая в итоге будет наполнена тараканами, уверяет эксперт. При этом вы не используете ни капли вредной химии, а значит не пострадают ни дети, ни домашние животные.

Ранее эксперты рассказали, почему многие хозяйки отказываются от капсул для стирки в пользу порошков.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Мед#Тараканы#Сладости#Химия#Ловушка#Дом и сад#КЦ#Полезные советы#Крахмал
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