«Клеевая» ловушка не оставит усачам шансов — тараканы в доме исчезнут навсегда

Попробуйте приготовить так называемую «клеевую» ловушку, которая не оставит усачам шансов. Сделать ее очень просто. Необходимо растворить небольшое количество крахмала в горячей воде. Должно получиться что-то вроде киселя, однако смесь не должна быть слишком густой. Для приманки тараканов в крахмал нужно добавить немного малинового или клубничного варенья, также подойдет мед — сладости привлекают насекомых. Готовую смесь для ловушки нужно перелить в 5-литровую пластиковую бутылку — ее стены нужно смазать вазелином для дополнительной липкости.