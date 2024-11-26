Котлеты и блины с привкусом алюминия и меди: может ли посуда влиять на вкус еды

Нержавеющая сталь не взаимодействует с пищей, что делает ее хорошим выбором для хранения и приготовления блюд. Однако она хорошо проводит тепло, поэтому блюда быстро остывают после подачи. Готовить в такой посуде можно на любой плите — газовой, электрической, индукционной и т. д., а также в духовке. Стальные сковородки и кастрюли отливают из экологически чистых и безопасных сплавов, а потому приготовленная в ней пища не меняет ни вкус, ни запах.