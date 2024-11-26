Котлеты и блины с привкусом алюминия и меди: может ли посуда влиять на вкус еды

Posted 26 ноября, 14:59
Published 26 ноября, 14:59
Modified 26 ноября, 15:01
Updated 26 ноября, 15:01
Посуда, из которой подается пища, действительно оказывает влияние на вкус еды и общее восприятие блюда. Разные материалы обладают разной теплопроводимостью, вступают в разное взаимодействие с кислотами и щелочами и могут существенно изменить аромат и текстуру приготовленной пищи. Рассмотрим подробнее, как разные материалы посуды могут влиять на вкус еды.
Керамические и фарфоровые изделия очень популярны у потребителей. Они не взаимодействуют с кислотами и щелочами, что позволяет сохранить изначальный вкус блюд. Эти материалы хорошо удерживают тепло, поэтому горячие блюда долго не остывают.
Керамическая посуда отличается разнообразием дизайнов, поэтому может удовлетворить любой вкус и кошелек. При этом она все еще остается прочным материалом, который можно использовать в повседневности. Сам материал легкий, а потому изделия удобны для переноски и хранения, — пишут эксперты компании «Мастергласс».
Что касается фарфора, то такая посуда долгое время считалась предметом роскоши и была по карману лишь состоятельным людям. Сегодня ситуация изменилась. И хотя фарфор по-прежнему стоит на порядок дороже керамики, он доступен практически для всех. А еще эта посуда устойчива к царапинам и сколам и долговечна.
Нержавеющая сталь не взаимодействует с пищей, что делает ее хорошим выбором для хранения и приготовления блюд. Однако она хорошо проводит тепло, поэтому блюда быстро остывают после подачи. Готовить в такой посуде можно на любой плите — газовой, электрической, индукционной и т. д., а также в духовке. Стальные сковородки и кастрюли отливают из экологически чистых и безопасных сплавов, а потому приготовленная в ней пища не меняет ни вкус, ни запах.
Из недостатков можно отметить дороговизну изделий и то, что еда в стальной посуде нередко пригорает.
Чугун — отличный проводник тепла и может долго сохранять его, что делает его идеальным для приготовления блюд, требующих стабильного нагрева. Также чугунные сковороды и горшки экологичны и не влияют на вкус приготовленных блюд. Однако хранить в них пищу все же не стоит.
Чугун имеет и недостатки. Очевидным минусом является большой вес. Кроме того, в чугунной посуде не рекомендуется хранить приготовленную еду, чтобы избежать появления ржавчины, — пишут специалисты компании по производству посуды Nadoba.
Стеклянная посуда нейтральна и не влияет на вкус пищи. Она позволяет наблюдать за процессом приготовления. Пища в стеклянной посуде долго не остывает, а еще стекло не впитывает запахи, что также является плюсом. Единственный минус стеклянной посуды — ее хрупкость.
Пластиковую посуду, пожалуй, можно назвать самым неудачным потребительским выбором. Эксперты до сих пор спорят, безопасно ли готовить и хранить в ней пищу. Некоторые пластиковые материалы могут выделять химические вещества при высокой температуре, что может изменять вкус еды. И даже дорогой высококачественный пластик годится разве что для недолгого хранения холодных блюд.
Посуда из меди часто используется в кулинарии благодаря ее отличным теплообменным свойствам. Она быстро нагревается и остывает, что позволяет точно контролировать температуру. Однако медь может взаимодействовать с кислыми продуктами, такими как томаты или цитрусовые, что может привести к неприятному металлическому привкусу, если посуда не имеет внутреннего слоя из нержавеющей стали.
Если не вытирать насухо, например, сковородку из меди, из-за влаги на ней может образовываться патина — налет, который при нагревании разрушается и вступает во взаимодействие с продуктами, — также отметил доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.
Если это происходит, то пища начинает горчить.
Этот металл способен вступать в химическую реакцию с продуктами, имеющими повышенную кислотность: помидорами, лимонами или уксусом. При этом происходит реакция, которая меняет вкус пищи и придает ей металлический оттенок.
Алюминий — хороший проводник тепла, благодаря чему еда в такой посуде готовится равномерно и быстро. Однако блюда часто подгорают и пересушивается, что, конечно, отрицательно сказывается на вкусе. Если вы выбираете алюминиевую посуду, то стоит выбирать сковородки и кастрюли с антипригарным покрытием — такие имеются в продаже, но стоят на порядок дороже, чем просто алюминий.
Психологический фактор также играет немаловажную роль. Например, еда, поданная на более яркой или стильной посуде, часто воспринимается как более вкусная, чем на простой алюминиевой, которая выглядит и стоит дешево.
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