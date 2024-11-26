Льготные пенсионные удостоверения в России предложено оснастить QR-кодами

Posted 26 ноября, 16:07
Published 26 ноября, 16:07
Modified 26 ноября, 16:09
Updated 26 ноября, 16:09
Льготный документ пенсионеров будет оснащен специальным кодом, который позволит быстро считывать информацию о владельце документа. Это нововведение упростит процедуру предъявления льготного документа, поскольку его можно будет легко проверить через приложение «Госуслуги».
Таким образом, пенсионеры смогут быстрее подтвердить свой статус в различных учреждениях, таких как общественный транспорт, магазины и другие места, где предоставляются льготы для данной категории населения.
Напомним, что в настоящее время удостоверение пенсионера представляет собой бумажный документ, с фотографией, а также в нем указывается ФИО, СНИЛС, вид пенсии и сроке ее назначения.
Ранее в Госдуме оценили шансы на получение гражданами 13-й пенсии.