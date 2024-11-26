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Posted 26 ноября, 16:07

Published 26 ноября, 16:07

Modified 26 ноября, 16:09

Updated 26 ноября, 16:09

Льготные пенсионные удостоверения в России предложено оснастить QR-кодами

Льготные пенсионные удостоверения в России предложено оснастить QR-кодами

26 ноября 2024, 16:07
Фото: Изображение Midjourney.
С 1 июля следующего года российские граждане при выходе на пенсию начнут получать новое удостоверение, оснащенное QR-кодом. Этот проект был разработан Министерством труда Российской Федерации с целью облегчить процесс подтверждения пенсионного статуса граждан.

Льготный документ пенсионеров будет оснащен специальным кодом, который позволит быстро считывать информацию о владельце документа. Это нововведение упростит процедуру предъявления льготного документа, поскольку его можно будет легко проверить через приложение «Госуслуги».

Таким образом, пенсионеры смогут быстрее подтвердить свой статус в различных учреждениях, таких как общественный транспорт, магазины и другие места, где предоставляются льготы для данной категории населения.

Напомним, что в настоящее время удостоверение пенсионера представляет собой бумажный документ, с фотографией, а также в нем указывается ФИО, СНИЛС, вид пенсии и сроке ее назначения.

Ранее в Госдуме оценили шансы на получение гражданами 13-й пенсии.

#Ирина Кирилова#Общество#Пенсионер#Предложение#Инициатива#Минтруд#Пенсионное удостоверение
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